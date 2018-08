Leonel lanza olivo a Danilo

Alfredo Freites

Tal y como lo visualicé, Leonel Fernández no lanzó una precandidatura en su reunión del domingo. El veterano líder político presentó más de un millón de firmas para validar sus aspiraciones y trazó un acercamiento a Danilo Medina, quien está impedido constitucionalmente de buscar una repostulación.

Su inteligente discurso hizo al PLD soporte de las gestiones de gobierno de ambos políticos y con delicadeza comentó la gestión de Medina. Sus opiniones de loa sorprendieron a propios y ajenos. Sus partidarios querían o esperaban algo más agresivo. También los danilistas, pero la veteranía se impuso.

El expresidente Fernández no es gobierno ni oposición y no desea, por ahora, moverse de ahí.

Leonel sabe que Danilo Medina no puede postularse. La Constitución lo establece claramente y por si fuera poco las iglesias, los empresarios y las organizaciones políticas y de la sociedad civil se han manifestado en contra de la reelección y en ese marco lanza un ramillete de flores, quizá sean de plástico, pero flores, al fin y al cabo. El gesto en sencillo y elocuente: tenemos que entendernos. El día amaneció ayer nublado para la reelección. Además del rotundo éxito de las huestes leonelistas en las redes y del eco de un acto cargado de señales subliminales, hubo las expresiones de Reinaldo Pared Pérez quien dice que la Constitución impide a Danilo buscar la repostulación. El presidente del Senado dice que no hay condiciones para alargar la presencia de Medina en el poder. También Luis Abinader se pronunció. Dijo que un intento de Danilo de buscar extender su mandato sería fatal y catastrófico para el país. Es importante este cierre de frontera porque el PRM tiene una importante cuota de legisladores, que, si no se venden, impedirían que la Asamblea Nacional sea convocada para reformar la Constitución. El discurso de Fernández enlazó su obra de gobierno con la de Danilo y las exhibió como producto del PLD mostrando así que confía en que será candidato presidencial por su partido, y aunque dijo que recorrerá el país “para escuchar al pueblo”, no obstante afirmar que inició un viaje sin retorno, no dijo taxativamente que iniciaba su campaña. Entre hacer gestiones proselitistas y montar una precampaña hay diferencias. Algunos no se percatan de la sutileza que es eludir la confrontación. Leonel encabeza la oposición agarrado de la Constitución, pero no ataca. Leonel abrió la puerta de entendimiento al danilismo.