Las circunstancias políticas

Germán Martínez

Muchas son las razones que tenemos los dominicanos para creer y mostrar que los políticos no tienen palabra. Esa falta de palabra o de respetar lo que juran no hacer y si hacer lo que prometen, lleva a más de uno, incluso personas inteligentes y de grandes condiciones políticas a ocultar la realidad, la política es circunstancias, y las circunstancias cambian, y por lo tanto lo que era bueno ayer ni lo es hoy ni lo será mañana. La reelección de Danilo Medina es la preocupación mayor de una oposición sin discurso, y la más frecuente acusación a la falta de palabra que se le endilga al ciudadano Presidente de la República.

Y no es así, Danilo no ha dicho que va ni que no va, lo dejó para marzo, y en marzo habrá otra circunstancia y otros escenarios y más razones para tomar decisiones . Y el poder no se renuncia, ni se delega, y menos cuando todo indica que el pueblo está en disposición de otorgarle de nuevo el poder, y eso es la política la búsqueda y la permanencia en el poder. La verdad es que Danilo Medina y Margarita Cedeño, juntos o separados según todas las encuestas ganan las elecciones del 2020, y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque solamente se suicidan los que no entienden que lo que hoy nos aqueja mañana puede ser historia, que no es más que la realidad de que las circunstancias varían, por eso toca esperar!