Reelección: realidad y ficción

Oscar Medina

En la entrevista que concedió a Jatnna Tavárez, el presidente Medina abordó diversos temas y defendió su obra de gobierno, pero como era de esperarse su respuesta a la pregunta sobre la reelección fue la que más reacciones despertó, desató un avispero nacional y profundizó las tensiones a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana.

Danilo difi rió el anuncio de su decisión para marzo del próximo año, lo que para algunos fue una forma de dejar abiertas las puertas para una nueva repostulación. Pero quienes así piensan deberían leer la respuesta del Presidente entre líneas y de forma integral.

El Presidente afi rmó que tiene su decisión tomada y que la anunciará en los plazos que defi ne la ley. Y en este momento la única decisión que puede tener tomada es la de no intentar una nueva reelección. No hay condiciones ni sociales ni políticas para una aventura de esa naturaleza, y no las habrá en marzo ni en ningún otro momento… Pues no se trata de un problema de simpatías ni de coyunturas políticas.

Danilo Medina mantiene índices de favorabilidad por encima del 50 por ciento y sus niveles de rechazo son relativamente bajos. Los estudios demoscópicos que miden su aceptación no guardan ninguna relación con lo que propagan desorejados que actúan asumiendo erróneamente que el desaguadero de las redes sociales constituyen un refl ejo preciso de la realidad social y política de la República Dominicana… Y esos altos índices de popularidad se deben a que Danilo ha sido un gran Presidente con una obra de gobierno cargada de realizaciones.

Los datos económicos no mienten, somos el país que más crece en la región. Y lo hace con estabilidad, lo que alienta a la inversión extranjera. Se han invertido miles de millones de pesos en aulas y en alimentación escolar, así como la construcción de cientos de kilómetros de carreteras y caminos vecinales. Se acaban de inaugurar la segunda parte de la línea 2 del Metro y el Teleférico, lo que va a mejorar la calidad de vida de cientos de miles de personas. Y se ha puesto especial atención en el campo, y eso se nota en un sector agropecuario que había sido olvidado durante décadas. De ahí que el rechazo a la reelección que muestran sectores representativos de la sociedad y que según las encuestas comparte una mayoría de la población, no es en rechazo a Danilo, sino a una nueva reforma constitucional para eliminar el artículo transitorio que le impide presentarse nuevamente… que es, descartando de plano la locura de una sentencia que declare “inconstitucional” la propia Constitución, la única forma en que el Presidente podría habilitarse.

Una nueva reforma a la Constitución debilita la institucionalidad, pues no se pueden estar cambiando constantemente las reglas para benefi ciar un interés coyuntural. Pero además, partir de la actual correlación de fuerzas existentes en el Congreso de la República, un proceso de modifi cación constitucional difícilmente podría estar exento de la compra de voluntades y la corrupción… Y Danilo Medina es un político inteligente que está al tanto de esa realidad, y es un demócrata a carta cabal y un hombre humilde y sin apegos al poder ni aspiraciones mesiánicas, que no se embarcará en una aventura con un costo político elevadísimo y por demás absolutamente innecesaria.

El Presidente tiene todo a su favor para salir bien del poder. En pocos meses estará en condiciones de infl uir en la renovación de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional y en las elecciones del año 2020 su corriente mantendrá una importante cuota en el Congreso y en los Ayuntamientos… Y puede que incluso, dentro de algún gran acuerdo interno, pueda quedar habilitado para el futuro y acceda a alguna posición ejecutiva al más alto nivel de las estructuras partidarias.

De ahí la soberana estupidez del sector más radical en el entorno del expresidente Fernández, que obcecados con una fi cción se han radicalizado y representan la oposición más virulenta al Presidente y al Gobierno… Huyéndole a fantasmas inexistentes y arremetiendo despiadadamente contra molinos de viento cual quijotes enloquecidos, se van enajenando apoyos que podrían resultar indispensables en un futuro cercano y lanzan lodos que más adelante les será imposible recoger.

Cuando en el 2011 los “ingenieros constitucionalistas” promovían una reelección que estaba prohibida, Danilo Medina se mantuvo tranquilo, observando con detenimiento el proceso y actuando con mesura. Pedía a sus parciales no atacar a Leonel Fernández ni a su gobierno, utilizando la analogía del camello que no se debe desacreditar porque luego resulta difícil venderlo.

Y aún con las tensiones que se viven en la actualidad, el propio Leonel repite hasta el cansancio que un candidato ofi cialista no gana unas elecciones haciendo oposición, si no montado en una buena obra de gobierno… ¿De dónde viene entonces esta locura…? ¿Cómo piensan vender un camello que se han hartado de desacreditar…?