¿Quién manda aquí?

Tomás Aquino Méndez

La alegría y el júbilo despertado por el presidente Danilo Medina entre los residentes de Los Alcarrizos, Pedro Brand, Manoguayabo y otras comunidades de Santo Domingo Oeste se ha ido desvaneciendo. A 80 días del anuncio de que sería construida la Terminal Interurbana de Autobuses, la obra no ha iniciado. A pesar del retraso, hasta el jueves, las expectativas seguían altas entre los comunitarios, conscientes de que una obra como esta requiere tiempo y acopio de recursos.

El Listín Diario, en su editorial del pasado 26 de febrero, planteó la necesidad de otra línea del teleférico o que se extendiera la línea 2 del Metro. Esa propuesta recibió aplausos de los alcaldes y todos los moradores. El Gobierno, en junio, escuchó y ubicó los terrenos donde hacer la gran terminal. El Ministerio de Obras Públicas, sin pérdida de tiempo, colocó los letreros indicando que allí se construiría dicha obra. Cinco visitas de periodistas y fotógrafos del Listín han comprobado que nada se ha hecho.

El pasado viernes, ENTENDIMOS por qué los residentes en Santo Domingo Oeste comenzaron a perder la esperanza de tener por ahora esa terminal de autobuses, y por consecuencia ni teleférico ni Metro, que tendrían allí su parada principal.

¿Qué pasó con el proyecto? Simple: la principal central de transporte del país aseguró que ESO NO VA. Dice que no conviene.

Y que, según su parecer, sería un caos construirla en el lugar. Teníamos entendido que el presidente Medina y sus técnicos, habían hecho el anuncio y dado el picazo de la obra, después de un estudio sobre lo positivo que sería. Sin embargo parece que no es así. La dirigencia de CONATRA, al parecer, con más fuerza que el Estado y con más conocimientos que los técnicos oficiales, ha dicho que la terminal no conviene. Y como ellos, aparentemente mandan, no se ha iniciado su construcción.

Otro hecho que le cambia al ciudadano la percepción de que, el que manda no es el que uno cree que manda, fue el desagradable espectáculo del pasado jueves.

Ese día, un equipo, según se afirma de la DNCD, insulta, ofende, ultraja y desautoriza a miembros de la Digesett que cumpliendo con su deber detuvieron a un motorizado violador de la ley.

Son esas actitudes que han ido restando fuerza a nuestras autoridades policiales. Inaceptable que miembros de un organismo de seguridad traten de esa forma y resten toda autoridad a quien está cumpliendo con su deber.

Hay más ejemplos, como el de Fenatrado, que se revela contra una decisión del Tribunal Constitucional que prohíbe el monopolio a ese gremio y unos llamados dirigentes comunitarios que le cierran las puertas de la escuela a los niños en Chirino, Monte Plata, dizque en reclamo de una carretera, contrariando el mandato del Gobierno, que ordenó docencia en todo el país desde el lunes 20.

El Presidente tiene que hacer valer su autoridad en el caso de la Terminal de Autobuses por su importancia y el beneficio que dará a más de un millón de dominicanos.

Militares y policías tienen que devolver la dignidad a esos agentes de la Digesett ultrajados sin necesidad y de forma abusiva. Esos casos citados, muestran que, el principio de AUTORIDAD, está en entredicho en el país.