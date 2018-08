Bill Clinton, política y medios de comunicación

Juan Eduardo Thomas

Hace unos días terminé “El Presidente ha desaparecido”, la primera novela del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Es un thriller que de haberse escrito diez o doce años atrás hubiese batido record de ventas y locura desenfrenada por leerlo.

La novela fue escrita junto con James Patterson y he levantado una colección de frases halladas en sus páginas. No son, en ninguna medida, las mejores, pero sí son las que más me acomodan estos días. Van sobre medios de comunicación, política y relaciones laborales y sirven para entender un poco más cómo llega a pensar un expresidente de los Estados Unidos.