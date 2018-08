Mi amigo Abelardo

Luis Beiro

El acto de emigrar para sobrevivir de la limosna no es aconsejable. Sobre todo, para los desheredados de la fortuna.

Quien emigra, muchas veces no puede soportar que en su país de origen escupan en su cara, y decide, contra viento y marea, abandonarlo todo para comenzar desde cero un nuevo proyecto de vida, con los suyos a cuestas.

Eso pensó de mí el filatélico cubano Amancio Villamil cuando me fue a despedir ante mi partida a Santo Domingo. Se apareció en mi casa no precisamente con una apreciable suma de dinero, ni con valiosas colecciones de sellos para vender a los coleccionistas dominicanos, sino con una carta dirigida al señor Abelardo Llerandi, un pariente suyo que tenía una empresa en Santo Domingo y, según me confesó, lo iba a ayudar a salir de Cuba.

Y esa carta fue mi cheque al portador, no solo por permitirme conocer a un ser entrañable que ha marcado mi vida; alguien que nunca me permitía acostarme a dormir con el estómago vacío, y que se hacía el de la vista gorda cuando usaba su teléfono para llamar a La Habana para escuchar la lejana voz de los míos.

Entre otras veleidades, Llerandi me ayudaba a cambiar dólares a un precio muy inferior al del mercado de entonces. En resumidas cuentas, me protegió al extremo de entregarme una auténtica hermandad sin pedirme nada cambio.

Llerandi compartía su negocio con otro gran amigo, Toño García.

-Por qué se dedican a traer hierros pesados? –le pregunté una vez.

-Es porque nadie quiere bregar con eso. Nosotros sí –me respondió ante mi asombro, pues no podía entender que, con la inteligencia y la disciplina empresarial de ambos, no se dedicaran a un negocio menos agobiante.

La empresa estaba ubicada frente a los periódicos del Grupo Corripio, en la avenida San Martín.

Varias veces a la semana frecuentaba aquellos medios de comunicación para entregarle mis artículos al director del suplemento “Isla Abierta”, mi gran protector literario, Manuel Rueda. Esas publicaciones me garantizaban unos pocos dólares que de inmediato hacía llegar a mi familia en mi distante Habana.

De inmediato descubrí la autenticidad de Llerandi. Era redondo como una moneda. Creo que en el mundo no existía alguien como él: más que amigo, fue un hermano en aquellos tiempos que había decidido romper mis propias cadenas.

Entre sus múltiples muestras de hermandad hay algunas que no podré olvidar. Como no tenía donde guardar las maletas con mis libros cubanos, él me permitió conservarlas en el almacén de su empresa. Y mis colecciones de sellos se preservaron en su caja de seguridad.

Ante mis pocos ingresos, Llerandi me facilitó pertenecer a una compañía inversionista donde pagaban mensualmente el 30 por ciento de intereses para los ahorrantes: todos eran sus amigos y colaboradores cercanos. Gracias a eso, los pocos pesos que cobraba de interés, iban directos a Cuba disfrazados en forma de dólares. Cuando la persona a cargo se marchó del país con nuestros ahorros, Llerandi tramitó la devolución del capital individual, y un buen día, el gobierno de entonces nos llamó y nos devolvió en efectivo la mitad de estos ingresos. Con ellos abrí una pequeña cuenta de ahorros en Banreservas.

Cuando llegó mi familia cubana, decidí alquilar un inmueble donde pagaba RD$2,800 mensuales y mi salario entonces solo era de RD$3,000.

-¿Es que usted se ha vuelto loco? ¿Y con qué va a comer? No alquile allí -me dijo una amiga a quien le comenté el hecho.

Pero la decisión ya estaba tomada. Mi hijo debía amanecer en la ciudad, en un lugar decente, cerca de su escuela.

Estuve desesperado. Creía que el cielo se me venía encima. Al verme en tal situación, Llerandi no solo me llevaba una funda de comida todos los fines de semanas, sino que me procuró una entrevista con un conocido empresario de televisión para que me hiciera una oferta salarial mayor. Él garantizó "las tres calientes" para mi familia, y yo me permití el lujo de no madrugar con mi hijo y su mochila escolar a cuestas por esas calles de Gascue, al no tener suficientes fondos para pagar dos pasajes en un carro público.