Mensaje del nuevo presidente de Rotary Intenational

CUQUI CÓRDOVA

Rotary es una organización enorme y sumamente compleja. En este momento, contamos con 1.2 millones de socios en 35,633 clubes en casi todos los países del mundo. Cientos de miles de personas participan en los programas de Rotary como Rotaract, Interact, Intercambios de Jóvenes, Premio al Liderazgo de Jóvenes de Rotary, Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad y un sinnúmero de programas y proyectos locales y de la Fundación a nivel local, distrital y nacional. El nombre de Rotary se asocia con innumerables proyectos, que van desde bancos de sangre y alimentos, saneamiento en las escuelas, hasta la erradicación de la polio. Ciento trece años después de la fundación del primer club rotario, nuestro servicio ha llegado literalmente a todos los rincones del mundo.

El tipo de servicio diario y semanal varía enormemente de acuerdo con la región, país y club. Cada club tiene su propia historia, prioridades e identidad. Podemos deducir que la identidad y el propósito que cada rotario ve en su servicio varían mucho. No hay nada malo en ello, ya que Rotary es, por naturaleza, una organización descentralizada que busca permitir a cada rotario y club servir de la manera que más le convenga.

Sin embargo, esa diversidad que nos hace tan fuertes, puede también plantear retos para nuestra identidad como organización. No es sorpresa que muchas personas que han escuchado sobre Rotary conozcan poco sobre nuestra labor, cómo estamos organizados y la razón de nuestra existencia. Incluso dentro de Rotary, muchos socios no comprenden totalmente la dimensión de nuestra organización, nuestras metas o el alcance y la amplitud de nuestros programas. Estos desafíos tienen serias complicaciones, no solo para nuestra capacidad de servir de manera más eficaz, sino también para la imagen pública que es tan esencial para aumentar nuestra membresía y realzar nuestras alianzas y servicio.

Hace varios años Rotary hizo un serio esfuerzo en toda la organización por abordar estos temas, desarrollando recursos que fortalecieran nuestra identidad visual y nuestra marca. Actualmente utilizamos dichos recursos para desarrollar nuestra campaña de imagen pública: gente de acción, que pone de relieve la habilidad que nos otorga Rotary a cada uno de nosotros para marcar la diferencia dentro y fuera de nuestras comunidades.

En junio pasado, la directiva de Rotary International votó por adoptar una nueva declaración de la visión que refleje nuestra identidad y el único propósito que une la diversidad de nuestra labor:

“Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero”.

Independientemente de donde vivamos, el idioma que hablemos, la labor que realicen nuestros clubes, nuestra visión siempre es la misma. Todos vemos un mundo que podría ser mejor y que podemos mejorar. Estamos aquí porque Rotary nos da la oportunidad de crear el mundo que queremos ver, para unir y tomar acción a través de Rotary, marcando la diferencia.