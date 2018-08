Mercado de capitales: un reto sin lograr

Juan Guiliani Cury

Dedicado In Memoriam al doctor José Ramón Hernández fundador de Nedoca. En la entrega anterior nos referíamos a la necesidad de ampliar el mercado de valores del país que comenzó a dar sus primeros pasos en 1988. El experto en asuntos bursátiles, Fernando Rodriguez Valera, opina que el sistema de bolsa de valores está agotado al ser un mercado limitado a algunos instrumentos financieros de renta fija. Rodriguez Valera cree que deben modificarse algunos artículos de la Ley de Sociedades que - a su juicio- limitan la apertura hacia un mercado de capitales donde se coticen valores accionarios y generar vehículos atractivos de financiamientos para las empresas. El experto bursátil entiende que la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) ha entrado en una fase de círculo vicioso donde sus aportes al desarrollo económico es más que todo considerado de poco valor agregado. (Algo parecido a una oficina de descontar pagarés) Rodriguez Valera sostiene que para conceptualizar un desarrollo integral de este mercado debe romperse - el modelo del círculo concéntrico -, que lo ata a los valores especulativos de instrumentos de renta fija. Explica que muchas empresas innovadoras quedan atrapadas en el despegue por no contar con fuentes financieras no tradicionales que le puedan auxiliar de oxigeno financiero para su crecimiento y sostenibilidad. El renombrado economista de la Universidad de Harvard, Niall Ferguson, sostiene que las empresas familiares corren peligro de desvanecerse a partir de la cuarta y quinta generación. Muchas de ellas, sin embargo, comienzan a decaer en la tercera generación. Sostiene el académico en historia económica que un bajo porcentaje de esas empresas sobreviven por circunstancias especiales y de haber concebido una reingeniería a la estructura corporativa o simplemente han entendido la necesidad de irse pública, si es necesario. Algunos académicos de renombre internacional critican el hecho que en la América Latina y el Caribe, el desarrollo de las economías se han quedado rezagada por el hecho de que en la mayoría de sus países persiste el capitalismo familiar, que es un modelo en contraposición al modelo de capitalismo empresarial de las exitosas economías del sudeste asiático, las de mayor crecimiento dentro de la economía global. Las empresas familiares no tienen que someterse a ser empresas públicas y que esa opción depende de sus accionistas corporativos.En las economías más avanzadas existen en los más variados campos de los negocios, las sociedades de formación familiar porque así fue en gran medida que emergieron con el esfuerzo empresarial de sus fundadores.