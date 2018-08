Una encuesta: Preferencias electorales a la fecha

Pablo McKinney

LOS RICOS SE OCUPAN.- Ya sabía uno que los ricos cuando están preocupados dan una fiesta. Ahora sabemos que también mandan a hacer encuestas, no vaya a ser vaina y la realidad política les encuentre no “asando batatas” o jugando golf entre chicas de buen ver y gu¨isqui caro. Esto es lo que ha ocurrido con dos grupos empresariales que, preocupados y por lo mismo ocupados en pensar el futuro del país, acaban de financiar una encuesta de alcance nacional para enterarse a ciencia cierta o por lo menos con demoscópica certeza, sobre los temas fundamentales del país. Así, los muy señores se han enterado que el 75,8% considera que las cosas en el país van en la dirección incorrecta. Sin embargo, en una contradicción que hallamos en otras encuestas, el 51.6 % tiene una imagen positiva del Gobierno, y el 45,3% tiene una imagen negativa. Sobre la percepción de la situación general y la economía del país y familiar, la encuesta muestra que el 55% “afirma que la situación general del país está peor que hace 12 meses, y el 23,7% sostiene que está igual y el 20,1% mejor”.

LA POLÍTICA, FLORES Y SORPRESAS.- El 66,4% no cree que la Constitución deba ser modificada para permitir que el presidente Medina se presente como candidato en el 2020. Más allá de la figura del Presidente, el 62,7% de los dominicanos “no desea de ninguna forma que esto se permita”. Sobre la imagen de los dirigentes se mantiene lo que es ya una vieja tendencia, pero con sorpresa. Y es que la vicepresidenta Margarita Cedeño sigue siendo la dirigente más y mejor valorada, con una imagen positiva de 66,3, la imagen negativa más baja (26,9%) y prácticamente un total conocimiento, seguida por el presidente Medina, cuya imagen es buena para un 52,7%, y así llegamos al hallazgo sorpresa de la encuesta, pues después de Cedeño y Medina, le sigue en mejor imagen positiva, el alcalde del Distrito Nacional David Collado con 53% pero, además, con la menor imagen negativa de todos los dirigentes evaluados, y un desconocimiento del 20% del electorado, lo que significa que no llega aún a su techo de crecimiento. Buena imagen mantiene el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, 40.7% de los consultados, y sólo el 33.7 tiene una imagen negativa. Además, al tener un nivel de desconocimiento de 25.5% tiene una gran oportunidad de crecimiento, su techo es alto.

SOBRE EL ESCENARIO ELECTORAL 2020. - El PLD sigue siendo la principal fuerza política del país, y más del 50% considera que el ganador de las elecciones presidenciales de 2020 será un peledeísta. En un escenario donde Danilo Medina pudiera ser candidato, este ganaría fácilmente la nominación presidencial por su partido. En caso de que Medina no fuera el candidato, Leonel Fernández y Margarita Cedeño seguirían siendo los favoritos con una ligera ventaja de Fernández sobre Cedeño. En un escenario de un candidato por partido, de los peledeístas quien mayor intención de voto y distancia obtendría sobre su adversario es Margarita Cedeño con un 39,2% y algo más de 13% puntos de ventaja sobre su adversario, Luis Abinader. Danilo y Leonel obtienen 32% de intención de voto cada uno y una ventaja de 5 y 6 puntos porcentuales.

QUE LA MAGDALENA Y SHAKIRA LOS GUÍEN.- Según esta encuesta, “la única dirigente del PLD que logra ganar todos los duelos con claridad en caso de haber segunda vuelta es Margarita Cedeño, superando en todos ellos el 50% de intención de voto directa. En ese sentido, tanto Fernández como Medina no logran vencer en sus duelos con Collado, algo que MC sí logra”, y otra vez aparece David Collado. Yo, que Abinader o Hipólito, me preocuparía o mejor, haría como estos empresarios amigos: me ocuparía de averiguar por dónde le entra el agua al coco, confirmar si es cierto que “el maco nada, pero no e’ peje”, por dónde vienen “los tiros” del joven político and friends. Ahí están unos resultados que no hacen sino confirmar mi vieja afirmación... en el PLD, -entre junio 27 y 1 de agosto-, fecha en que se realizó el estudio sólo los dos caballeros y la dama aquí nombrados pueden tirar de nuevo al Pedro peledeísta al pozo de la victoria. Claro, esto, solamente si son capaces de llegar a acuerdos, -amar es tener que pedirnos perdón y merecerlo-, y marchar unidos en sus respectivos frentes electorales. Pero, como andan los peledeístas en Plan Shakira, “brutos, ciegos, sordomudos, torpes, trastes, testarudos”, entonces, que la Magdalena los guíe. (Déjame llamar al ayuntamiento).