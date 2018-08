Contra corrupción es nuevo credo político

Alfredo Freites

La torpeza no se explica por sí misma, pero detalla el grado de engreimiento o de miedo existente en el Palacio a la crítica contra la corrupción. Los funcionarios danilistas hicieron publicar espacios pagados para tratar de ocultar el impacto de la Marcha Verde. Sin embargo, el torpe bloqueo no funcionó. El desfile de miles de dominicanos de todas las edades recorrió el mundo. Muchos medios extranjeros se hicieron eco y recogieron el murmullo de los que desfilaban: ¡Es para la cárcel que van! El dinero invertido en comprar congresistas para allanar el camino de la reelección también fue criticado y los manifestantes pensaban que no importa lo que hagan los danilistas: ¡Es para la cárcel que van!

Gastaron cientos de miles de pesos del erario para construir una pantalla mediática pero aun así fue la noticia del día. Porque en los hogares, los que no fueron a la marcha también pensaban que todos los que usufructúan el poder ¡Es para la cárcel que van!

Las bocinas que en los medios locales están conectados con el Palacio, desde donde envían el oro que los alimenta, trataron de disminuir la importancia del evento, pero los que veían y escuchaban los programas pensaban: ¡Es para la cárcel que van!

No importa que hayan fabricado una ley para partidos que facilitan el asalto a agrupaciones políticas por parte del danilismo, porque a la corta o larga lo sabemos todos: ¡Es para la cárcel que van! Aunque nieguen que les quiten visas, no importa el desmentido, el pueblo dominicano está seguro de que, ¡Es para la cárcel que van!

Si alguna duda cabe en la mente de los embriagados de poder, hemos juntos de recorrer lo que ayer fue noticia: lo americanos, que son la autopolicía del mundo, acaban de aprobar una ley para perseguir a políticos y funcionarios centroamericanos que se han beneficiado de la corrupción, esos como los de aquí: ¡Es para la cárcel que van! Esta legislación será ampliada, sin lugar a dudas y veremos que incluyen a políticos de otras latitudes. Cuando el actual grupo palaciego salga del poder será perseguido por el brazo de los americanos y “¡Es para la cárcel que van!”. Los norteamericanos perseguían a comunistas, narcotraficantes y ahora a los políticos que, aunque corruptos no sean, “¡Es para la cárcel que van!”.

Y los Verdes corean: ¡Es para la cárcel que van!