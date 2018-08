¿Pueden los abuelos llevar a sus nietos a solicitar visa?

Yadira Morel

Pregunta: Soy madre soltera, tengo visa y tengo un bebe de 7 meses al cual me gustaría solicitarle visa ¿Cuáles son las posibilidades?

Respuesta: Eso depende del cónsul y de los vínculos económicos que usted tenga en República Dominica que demuestren que usted tiene tanto arraigo que regresará al país.

Pregunta: Soy residente de Estados Unidos y quiero solicitar un permiso para permanecer un tiempo con mi padre que esta delicado de salud.

Respuesta: Usted puede solicitar un permiso de reentrada (reetry permit) el cual lo otorgan por 2 años y le permite estar en el país ese tiempo y si quiere puede viajar las veces que quiera.

Pregunta: Mi madre residente americana me solicitó la residencia como soltera con mis hijos pero yo estaba casada y al momento de la entrevista el cónsul me preguntó si era casada y le contesté la verdad y me negaron la residencia ¿Qué puedo hacer?

Respuesta: La ley no permite que los residentes soliciten a sus hijos casados, por consiguiente el cónsul aplicó la ley correctamente y agradezca que no la acusaron de fraude ya que mintieron al solicitarla como soltera siendo usted casada.

Pregunta: Mi esposo y yo tenemos visa americana y queremos solicitarle la visa a nuestros 3 nietos que pasaron de curso. ¿Esto es posible?

Respuesta: Los abuelos pueden llevar a sus nietos al consulado si tienen la custodia legal de sus nietos.