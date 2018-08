Luisin Mejía, presidente del COD

Ellis Pérez

Conocí al licenciado Luisín Mejía, por primera vez en el año 1982, mientras me desempeñaba como Secretario de Estado de Turismo, y en tal condición asistía a las reuniones del Consejo de Directores de la Compañía Dominicana de Aviación (CDA). Luisín asistía a esas reuniones como representante de Corde. Recuerdo que me impresionaba como un individuo larguirucho y delgado. Su presencia hacía llamar la atención por su tamaño y personalidad. Eventualmente me enteré de que trabajaba como ejecutivo con Nandy Rivas en la Publicitaria Nandy Rivas y Asociados.

Luego noté que Luisín fungía como presidente de la Federación Dominicana de Softbol, mientras que al mismo tiempo había escalado la posición de Secretario General del Comité Olímpico Dominicano, en estrecha colaboración con el doctor José Joaquín Puello, quien era el presidente del COD. No puedo olvidar la gestión intensa que hizo la República Dominicana para lograr ser la sede de los Juegos Panamericanos que se celebrarían en el 2003. Puello y Luisín se fajaron de campana a campana. Para la época, César Medina, con un renovado programa Hoy Mismo, me había integrado a éste, y en esa etapa incluyó al gran cronista deportivo, Leo Corporán, editor deportivo eterno del periódico El Nacional. Leo y yo que respaldábamos la celebración de los juegos resueltamente, todos los días repetíamos a coro en el programa de la mañana, “¡y los juegos van, y van , y van!”. De hecho, los juegos se llevaron a cabo exitosamente gracias al esfuerzo de mucha gente, al respaldo del presidente Hipólito Mejía y a la gran labor realizada por Puello y Luisín. He tenido la oportunidad de compartir con Luisín, en el grupo de lo Tobys en un almuerzo casi cada viernes, por muchos años ya. Me ha impresionado su gran sentido de la amistad, su entrega casi sin límites para ayudar a resolver casos de sus amigos y conocidos y su capacidad física de mantenerse activo con sus funciones de trabajo y todas las demás actividades conexas que estas generan, lo que hace casi cada día desde las horas de la madrugada hasta bien entrada la noche en casos frecuentes. Rara veces da excusas. Casi nunca falla con lo que se compromete.

Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a Luisín por su gran empeño, gestión, organización y liderazgo en la reciente competencia deportiva de la Región Centroamericana y del Caribe, recién celebrada en Barranquilla, Colombia, en la que Dominicana estableció nuevos récords al lograr 25 medallas de oro, 29 de plata y 53 de cobre, para un total de 107. Celebro este nuevo triunfo de Luisín acompañado en este caso por el ministro de Deportes, Danilo Díaz y el presidente de Creso, Felipe Vicini. ¡Albricias!

Por el prestigio ganado con su presencia en las diferentes lides deportivas internacionales en representación del país, Luisín Mejía fue seleccionado el año pasado por el Comité Olímpico Internacional, para ser uno de sus miembros, posición que actualmente desempeña.