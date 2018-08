Carta del embajador de Alemania

Señor director:

En ocasión del recién celebrado 129 aniversario de la fundación del periódico Listín Diario, nos complace poder extender la más cordial gratulación, en nombre de mis colegas y en el mío propio, por acompañar cada día a los dominicanos y todos los interesados en esta nación, con las noticias más relevantes, abarcando los renglones de economía, política, deportes, opinión y cultura. Desde mi llegada al país, el Listín Diario se ha convertido en mi fuente diaria e imprescindible de información.

129 años de historia en la prensa dominicana han sido cosechados con gran honra y dedicación, por lo que nos sumamos a esta celebración tan meritoria, felicitándole a usted y a su equipo de trabajo por mantenernos informados a través de su edición impresa y llegando a todo el mundo, a través de su edición en línea.

Es para mí de gran placer aprovechar estas líneas para saludarle, como Embajador de la República Federal de Alemania en Santo Domingo, posición que he asumido recientemente y que me llena desde ya de satisfacción, por la calidez con la que he sido recibido.

Con sentimientos de alta estima, se despide, muy cordialmente, Dr. Volker Pallet