Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

El país puede estar paralizado, no hay movimiento, pero no puedo negar que cada año -y me impresiona que se mantenga a través del tiempo- esa gran fiesta del Este, desde Monte Plata, pasando por Bayaguana, Hato Mayor, el Seibo, todas esas comunidades, se moviliza el Este entero, se moviliza en esa gran peregrinación hasta Higu¨ey, con motivo de la primera fiesta altagraciana que se tuvo en el país, la del 15 de agosto. Fiesta en el Este. En esa época, desde el siglo XVII (1600 y tanto), los habitantes del Este colaboraban con la Iglesia, dando su aporte de lo que ellos producían, que era una tierra ganadera; todavía lo siguen haciendo con gran fervor y con gran amor.

Fiesta en el Este, fi esta religiosa, fi esta cultural, fi esta en todos los sentidos de la palabra, mirándose con alegría. Impresiona ver la alegría de esos caminantes, de esos peregrinos que llegan hasta Higu¨ey desde todo el Este. Por eso en el Este hay fi esta, y qué sentido de fi esta, y una fi esta que llena el corazón y entusiasma para seguir viviendo.

Felicidades a todo el Este y a todo el país en esta fi esta, la primera fi esta altagraciana, la del mes de agosto. ¡Felicidades!

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.