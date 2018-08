El avispero de Monchy

Orlando Gil

UNO- INCOHERENCIA A LA VISTA.- Cuando Monchy Fadul habla de habilitar a Danilo Medina y reniega de la excepcionalidad de su situación de único dominicano que no puede aspirar, ¿expresa un deseo, hace una provocación o plantea un propósito? Con su declaración el ministro de Interior y Policía armó un avispero muy sensible y los políticos no pasaron por alto el pronunciamiento y cada cual quiso opinar al respecto. Todos dijeron lo mismo que sabe Fadul, el jefe del Estado y los que conocen la Constitución de la República, cuya versión 2015 tiene un provisional que un jurista acreditado calificó de ripio. Pero si intriga lo de Fadul, también la pronta aclaración de José Ramón Peralta, quien dijo que el presidente Medina está enfocado en su mandato y no en buscar otro. Habrá que preguntarse a quienes hablaba Fadul y a quienes respondía Peralta, pues sucede que ambos – Fadul y Peralta -- son ministros y hombres cercanos al mandatario. Pudieron haber intercambiado señas y hacer de pitcher y cátcher, ya que se les supone con el mismo uniforme, en el mismo equipo y en el mismo juego. Que uno piense una cosa y el otro diga lo contrario significa incoherencia, y con incoherencia ninguna empresa política puede alcanzar el éxito…

DOS- SUSPENSO INCLUIDO.- ¿Para qué habilitar al presidente Danilo Medina, como quiere Monchy Fadul, y si este no está interesado en un nuevo período, como aclara José Ramón Peralta? El país tal vez no se de cuenta, y la reelección tampoco, pero mientras en las alturas del poder no se pongan de acuerdo, el proyecto que tanto se teme no es problema. Fijarse aun más.

Francisco Javier García acusa la Constitución de discriminar al presidente Medina, más o menos lo que cree el ministro Fadul.

Sin embargo, Andrés Navarro no hablará de su candidatura a la presidencia hasta tanto el presidente Medina no se refiera a la reelección. ¿Por qué el ministro de Turismo considera constitucional el impedimento del mandatario y el ministro de Educación, como santo Tomás, quiere oír para creer? Si ni Reynaldo Pared, ni Carlos Amarante, ni Francisco Dominguez, ni Temistocles Montás, necesitaron que el presidente Medina hablara de la reelección para lanzarse al ruedo ¿por qué Navarro sí? ¿Qué sabe o ha visto Navarro que los otros no para ser tan cuidadoso? El ministro de Educación podría quedarse en el andén, ya que difícilmente su jefe político muestre las llagas de resucitado. La reelección y la no reelección vienen con suspenso, con intriga, y no se le puede pedir a Alfred Hitchcock que cambie su forma de hacer películas…

TRES- LÓGICA Y EQUIDAD.- El presidente Danilo Medina mandó el recado de que no se presentaría a un nuevo mandato con Felucho Jiménez, y por si se dudó del mensaje o no quiso acreditarse al mensajero, entonces lo repitió José Ramón Peralta, más cercano y vocero para lo bueno y para lo malo. Hubo miembros del comité Político que se quedaron con la impresión – en la última reunión -- de que el jefe del Estado está más interesado en controlar el PLD, en sus mínimos detalles, que optar por un nuevo mandato. De otro modo no se hubiera nombrado en las posiciones que quedaron vacantes por las suspensiones de Víctor Díaz y Félix Bautista, a dirigentes de su tendencia o de su gobierno. La lógica y la equidad recomendaban que a Finanzas y Organización fueran parciales de Leonel Fernández, pues ese era el orden establecido.

La contra lógica se volvió inequidad y decidió que como Fernández se afana por la nominación, lo mejor era que no tuviera dominio de áreas tan sensibles como Finanzas y Organización. La contra lógica y la inequidad fueron predominantes en la reunión del CP, pues el grupo afectado no protestó la decisión en el momento, y tampoco posteriormente, o por los medios de prensa. Incluso después de la ocurrencia Fernández recuperó los ímpetus de campaña. San Pedro de Macorís e Higuey sirven de testimonios…

CUATRO- AUTOMÁTICO Y MANUAL.- El análisis político en ocasiones da vuelta de por sí mismo, de forma automática, pero en ocasiones también se resiste y obliga a voltearlo con las manos. Tal vez fuera el ánimo predominante en la última reunión del comité Político, de un presidente de la República renuente y un potencial candidato poco interesado en manejos internos, lo que crea la nueva situación. La de la habilitación y la de la discriminación.

Así, no puede perderse de vista un hecho de circunstancia, pero importante. Monchy Fadul y Francisco Javier García no solo son ministros, o miembros del comité Político, sino también figuras del influyente grupo de la OTAN. La estrategia de la OTAN no tiene – necesariamente – que ser la misma del Palacio Nacional, aun cuando sus miembros sean subordinados del jefe del Estado.

Llama la atención que García no se haya lanzado cuando se daba por seguro que sería de los primeros en participar en la competencia interna. El y su carnal Fadul estarían más decididos a intentar albur con el presidente Medina que en promover proyecto propio. Difícilmente puedan expresar apoyo a Leonel Fernández, pues ya el aceite no se junta con el vinagre, pero tampoco se muestran animosos con otros precandidatos, incluso de su propio vientre como Temístocles Montás…