Tiempo para el alma

Josefina Navarro

“Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre

la misma solicitud hasta el fin”.

Heb. 6. 11.

No solo cuando recibimos el impacto emocionante de la decisión de cambio de vida, no solo cuando trabajamos como abejas laboriosas en la Iglesia, no solo cuando nos sentimos comprometidos tras ver cumplida una promesa divina, no solo cuando recargamos las pilas espirituales por haber sido testigos o testimonio de un milagro, no solo cuando buscamos algo de Él, no solo cuando rebosamos de alegría porque Dios ha hecho que las cosas nos salgan bien; seguir el camino que Jesús nos trazó debe ser un trabajo de cada día.

Nuestro proceso de conversión debe ser permanente hasta el final.