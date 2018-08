A Juany Uribe en el primer año de su partida

Juan Báez Melo

El pasado siete cumpliste un año de haber pasado a otra dimensión, en la que espero hayas encontrado a los seres amados que partieron antes que tu.

No te imaginas la falta que hace tu buena redacción y correcto hablar. Solamente de pensar que no corregirás lo que la mente me dicta, ya no llega tan a menudo la inspiración de escribir.

En este año cada día siete celebramos tu recuerdo con una misa cantada en la iglesia San Juan Bosco.

Además del deseo de que hayas encontrado a tus seres queridos, también espero que le hayas contado a Peña y a Don Juan (como llamabas a Bosch), aquello que pensabas referente hacia dónde han ido a caer las reglas de moralidad que referente a las cuestiones políticas ellos predicaban.

Te informo que todo continúa igual, nada se arregla, sólo que hoy los escándalos son más sonados y cada vez menos personas caen de sus altares, fíjate que hemos tenido funcionarios involucrados en asesinatos, funcionarios que vendieron un barrio con todo y sus moradores, el caso Odebecht sabrá Dios para cuándo se resolverá y vaya usted a saber quienes fi nalmente caerán, tal como era costumbre que dijeras cuando a este caso te referías.

Recuerda decirle a los líderes que parece que fi nalmente el Dr. Balaguer ganó la lucha por la reelección, que primero fue uno del círculo de Peña y luego otro del entorno de Don Juan, dile a ellos que hoy no es raro hablar sobre este tema, que lo más que se llega a discutir es la modifi cación o no de la bendita Constitución.

En lo personal, tus hermanas, tu hijo y yo continuamos pensando en ti y no creo que algún día dejemos de hacerlo; tu hijo está trabajando en el ejercicio de la profesión que eligió y yo continúo en la Feria del Libro, trabajando en las mismas condiciones que dejaste, también y eso no creo sea necesario decírtelo, continúo con colaborando en actividades que mantengan viva la presencia de Matanzas en los lugares cimeros de la provincia Peravia.

Todavía escucho a no pocas personas que te mencionan como ejemplo de actitud recta y pensamiento vertical. Aunque algunos dicen que ha ido decayendo, la Marcha Verde continúa activa y con ella tu cuñada Ula.

Para fi nalizar, tal como lo veías, la política es el más lucrativo negocio que pueda existir en nuestro país, por lo menos no continúas sufriendo esas barbaridades.

Sé que el Señor te tiene a su lado.

Amén.