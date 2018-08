“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo”

Cardenal Nicolás De Jesús López Rodríguez

XIX Domingo del Tiempo Ordinario - 12 de agosto, 2018

a) Del Primer libro de los Reyes 19, 4-8.

Elías, después del episodio del monte Carmelo en que desafió a los 450 sacerdotes de Baal y los hizo degollar en el torrente Quisón, “tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida” (1 R. 19,3). Ahora sufre el odio a muerte del rey Ajab y de su esposa Jezabel, adoradores ambos de los ídolos, como tantos otros del reino del norte.

El profeta campeón de la fe monoteísta, se siente solo contra el empuje de la idolatría del pueblo y la corrupción de los poderosos y ahora tiene que huir al desierto, aquí le esperó el sol y la fatiga, el polvo y el sudor, la sed y el hambre, en una palabra, la dura tentación de la soledad. Rechazado por todos, está seriamente tentado, al final de la jornada se sentó bajo una retama y se deseó la muerte: “¡Basta, Señor! ¡Quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres!” (v.4). Afortunadamente, Dios proveyó a la debilidad de su profeta con pan y agua, un alimento tal que con su fuerza pudo caminar cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte Horeb, en el Sinaí, al encuentro del Señor que lo reintegró de nuevo a su misión frente al pueblo.

La marcha de Elías primero a través de los Reinos del Norte y del Sur (Israel y Judá), y luego a través del desierto, no es tanto un desplazamiento a través de una geografía cuanto un símbolo de la existencia humana, que pasa por una serie de altibajos, bien reflejados en las actitudes y sentimientos que se suceden en el ánimo de Elías: miedo, hastío, hambre, desesperación, y al final, fortalecido con el alimento y la bebida, el caminar ilusionado y decidido hasta el monte donde Dios se le va a mostrar.

El caso de Elías, salvadas las distancias, se repite en nuestra propia situación personal como individuos y como miembros de una comunidad cristiana. Cuando crece amenazante el desierto de la increencia, cuando Dios se nos pierde en el horizonte, entonces surge fácilmente el cansancio en la fe. Son esos los momentos en que se nublan el amor y la ternura, las razones para creer y esperar, el optimismo y la ilusión de vivir, la convivencia y la solidaridad, y otros muchos valores que parecían inconmovibles. Sin embargo, todo cristiano auténtico, ha de ser capaz de atravesar el desierto sin desfallecer. Para lograr eso necesitamos un alimento que nos vigorice y que radica en dos “vitaminas”: la escucha de Dios y la fe en Cristo Jesús, palabra del Padre y pan de vida. Como en el relato de Elías, nuestro caminar en la vida es ir al encuentro de Dios en la fe.

b) De la carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 4, 30-52.

San Pablo está hablando a pequeñas comunidades cristianas esparcidas en las grandes ciudades del imperio y expuestas, por tanto, a la enorme presión de la influencia ambiental, y lo primero que pide a sus comunidades es un corte radical con su pasado pagano, usando calificativos muy duros y tajantes: oscuridad, ignorancia, dureza, impureza, engaño.

Para sobrevivir en medio de tal ambiente tenían que expresar en términos radicales tanto el estilo de vida alternativa de seguimiento de Cristo que habían escogido, como la denuncia de la sociedad pagana en que vivían. Sin dudas que el Apóstol usaría hoy el mismo lenguaje de denuncia contra la corrupción de muchos de nuestros países tradicionalmente cristianos. La nueva vida del cristiano se ve expresada en comportamientos concretos de honestidad, trabajo, veracidad, amabilidad y respeto al prójimo.

c) Del Evangelio según San Juan 6, 41-51.

El evangelio de este domingo nos narra la primera parte del discurso de Jesús sobre el pan de vida y contiene dos secciones: 1ra. El origen de Jesús y de la fe en Él (vv.41-47), 2da. Jesús es el pan vivo que da vida al que lo come (vv. 48-51).

Los judíos criticaban a Jesús porque había dicho “Yo soy el pan vivo bajado del cielo” (v.41), y decían: “¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?” (v.42). En buena lógica, las palabras de Jesús eran para ellos una arrogancia. Es el escándalo, siempre actual, de la Encarnación de Dios en la raza humana. Jesús reconoce que el misterio de su persona no se puede captar sino con el don de la fe: “No critiquen (es decir, no sean incrédulos). Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado... Se lo aseguro: el que cree tiene vida eterna” (v.43).

Jesús habla en presente: el que responde a la llamada del Padre, el que cree, ya tiene vida eterna. Ésta ya ha comenzado aquí y ahora: lo eterno ha entrado en el tiempo. Es la escatología presente o realizada, propia del evangelio de San Juan, y que se completa con la futura: “Y yo le resucitaré en el último día” (v.44). Pero ese don de la fe está condicionado a una actitud responsable del hombre: escuchar a Dios. “Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí” (v.45).

Sabemos que el evangelio de San Juan se escribió al final del siglo I y claramente no sigue el esquema de los Sinópticos. San Juan estructura todo su relato como un proceso judicial entre dos mentalidades religiosas contrapuestas: Jesús y los judíos, lo nuevo y lo viejo, la letra y el espíritu, la luz y las tinieblas, la fe y la incredulidad, los discípulos (o la Iglesia) y la sinagoga. El conflicto entre ambos extremos es radical e irreconciliable.

Por la “novedad” está Jesús que es Luz y Palabra de Dios; y junto con Él su testigo temporal más cualificado que es Juan el Bautista. Y están sobre todo los grandes testigos eternos de Jesús que son el Padre y el Espíritu Santo, a los que se unen el agua (el Bautismo) y la sangre (muerte redentora y gloriosa de Jesús).

Por la mentalidad religiosa antigua están “los judíos” sobre todo, y el mundo y las tinieblas que se oponen a Cristo, a la luz y a la verdad. En el lenguaje de Juan todos estos términos, son conceptos teológicos y religiosos más que étnicos, cósmicos y cognoscitivos. Pan que da vida eterna al que lo come.

Mediante la fórmula de revelación “Yo soy” -como Yahveh en el Antiguo Testamento- Jesús se autodefine como el pan que da vida eterna al que lo come. Esa es la diferencia con el maná del desierto, que además de ser pan perecedero, no pudo impedir la muerte de quien lo comía. En contraposición, Jesús declara: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo: el que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo” (v.51).

Fuente: Luis Alonso Schˆkel: La Biblia de Nuestro Pueblo.

B. Caballero. En las fuentes de la Palabra.