Prioridad de la Academia: lo cotidiano

Yvelisse Prats Ramírez de Pérez

Leí el jueves a una especie de misiva publicada en la columna “Enfoque” de este diario, firmada por una señora en nombre de la Academia Dominicana de la Lengua, respondía a mí en En Plural “El sexismo en la lengua”.

Vino de inmediato a mi memoria las sentenciosas frases que Cervantes puso en boca de Quijote: “Nos ladran Sancho. Señal de que cabalgamos”.

Ojalá que los/las miembros y miembras de la Academia Dominicana de la Lengua no malinterpreten la cita cervantina. Es una metáfora, no pretendo compararlos con canes, mucho menos rabiosos, sino señalar que si mi artículo les llamó la atención, es porque algo tuvo de certero.

Incluso, en un principio, me sentí halagada. Me asombré. ¿Cómo un conglomerado de personalidades tan ilustres, que deben estar embebidos en debatir por cuarta o quinta vez las tesis de Saussure, de Bally, de Chomsky, y la más reciente de Stanislas Dehaedene, “el cerebro lector”, se ocupa de rebatir mis pujos feministas?

Nunca he sido, ¿miembra? de academias, solo de la UASD. Soy una simple profesora de lengua y literatura, durante más de medio siglo. He investigado lo suficiente para aprender mientras enseño.

Ocupada en lograr que mis estudiantes leyeran con fluidez, redactaran con propiedad y corrección, les agradara conversar entre sí, ¡y amar la poesía! Me preocupan y angustian las falencias que en el uso de la lengua muestran nuestros jóvenes, y en las evaluaciones que se han hecho en los últimos años, cuatro internacionales y 29 investigaciones del capaz equipo criollo del IDEICE, han sido trágicamente contundentes: 88 de cada 100 estudiantes dominicanos no entienden lo que leen, por tanto, no leen ni aprenden. Fuera de las aulas, la situación es peor. Los apócopes surgidos del lenguaje digital, imponen una k por el subordinante que.

No lo aseguro, pero debe saberlo el señor Bruno Rosario Candelier, presidente de la Academia. ¿Se ha hecho últimamente una encuesta, un censo, algún estudio, como los de Pedro Henríquez Ureña, o por Arturo Jiménez, indique el volumen y la calidad del vocabulario usual dominicanos?

Urge buscar esa información, de una manera científica. Pienso que nuestra Academia de la Lengua puede, debe, emprender esa investigación, y, por supuesto, proponer soluciones a la extremada pobreza lingüística que yo en mis observaciones constato, oyendo, leyendo, cara a cara, en los medios de comunicación digitales y físicos.

Para reforzar ese aporte que espero haga la Academia de la Lengua, que serviría de motivación para que el gobierno concentre esfuerzos en mejorar la comunicación de los ciudadanos, a la vez que su cultura, pues la lengua es, cito de nuevo a Cervantes, “la puerta por la que entran todas las ciencias”.

Para que la Academia de la Lengua salga de su Parnaso un poco aislante, y aterrice para unirse a ese esfuerzo común que deben encabezar las autoridades correspondientes, solicito que se encarguen de organizar la Comisión permanente para la defensa y protección del idioma español. Esa ‘iniciativa’ la presenté en varios seminarios, porque la vi funcionar en los años buenos del PRI en México.

Podría, quizás y si quizás, detenerme ahora en mis propuestas positivas y ahondar un poco más en las críticas que me merece la poca acción, y lo que me parece cierto “autismo” intelectual, que aleja a la institución de la real sociedad en que se desenvuelve.

No pago espacios en los periódicos, y mi columna semanal, tiene el límite de 800 palabras. Solo para ripostar lo que se opina sobre mis errores y carencias en “Enfoque” me faltaría el espacio, aunque me sobrarían los argumentos.

Voy, pues, al grano. De mi feminismo lingüístico, no tengo que dar cuentas, es mi derecho, y lo ejerzo en un país donde hay tantos derechos conculcados.

Lo que quiero dejar claro, es que después de la respuesta que la Academia dio a mi ejercicio escrito de ese derecho, es que confirmo, y reafirmo, que las Academias de la Lengua así en plural, y la nuestra en singular, no están mirando hacia donde deben.

El lenguaje es la expresión de identidad más decisiva en la vida de los pueblos.

De los pueblos, digo. O sea, de la gente “normalita”, que no han tenido el privilegio de conocer como los honorables académicos y como yo, por mi voraz apetito de lectura, más modelos en el uso de la lengua que los que les ofrecen sus celulares, si es que los tienen.

A eso llamo yo, el “lingüismo de lo cotidiano”.

Lo cotidiano, es lo diario, lo que nos rodea. A dedicarse al mejoramiento de ese lingüismo de lo cotidiano llamo a la Academia Dominicana de la Lengua. Y si sobre eso quiere dialogar, o debatir conmigo la Academia, ¡estoy a sus órdenes!