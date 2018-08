Los salmos y la justicia

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Esta es nuestra quinta entrega sobre este tema en los salmos bíblicos.

Les invito a echar una mirada al salmo 10. Creas o no creas en Dios ni en la Biblia, cree en la Biblia al menos como un libro de profundas enseñanzas universales, válidas para todos los seres humanos.

Escucha esta frase: “Haced justicia al vejado”. El que se siente humillado, atrapado porque no le hacen justiciaÖ El salmo 10 recoge esa temática que la viven muchos dominicanos; dominicanos que lo sufren en carne propia cuando ven, repitamos la idea, la impunidad, se sienten vejados, humillados, hundidos y no solamente esto, hasta sus hijos se ven tentados a querer tomar la justicia por sus manos. Salmo 10, el viejo salmo que cobra toda su actualidad en circunstancias cuando alguien se siente vejado, humillado por la justicia, cuando no se le hace el bien, es el que se tiene que hacer. El salmo 10 nos recoge, al menos, esa frase, esa temática de los que se sienten vejados por la justicia y ojalá no tiren la toalla y sigan y quieran seguir siendo justos y honrados.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.