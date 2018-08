Valor y lema de agosto

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hemos dicho que queremos recordar cada mes ese lema que promueve la iglesia Católica en su plan de pastoral cada mes, sistemáticamente, en todas sus parroquias, comunidades, movimientos.

Para agosto ha escogido este lema: “Compromiso con la patria”. Ese compromiso con la patria es un compromiso que se dice dentro y fuera de la Iglesia, pero importante recordarlo: tenemos un compromiso con la patria, con lo que nosotros hemos recibido. Cuántas veces se oye a personas quejándose y decir: “Esta patria, este país en el que yo vivo, no sirve; yo me voy de aquí”. Tú has querido encontrar una patria a tu medida, pero has encontrado sus deficiencias. Tú quieres una patria de unas circunstancias que te la hayan hecho otros. PensemosÖ yo pienso tantas veces también que nosotros tenemos que construir nuestra patria; tú esperas que los otros lo hubieran hecho.

Tú y yo, ¿qué hacemosÖ por la patria? Y nosotros hemos de pensar que por muchos fallos que tenga esta patria llamada Dominicana, hemos de recordar esa frase de la Biblia, que dice: “Ustedes son un pueblo escogido y una nación santa y bendecida”. Por eso, compromiso con la patria.

Tú reclamas a tus antepasados que te debieron haber dado un hogar y una cuna de oroÖ Pues prepárala túÖ Tú y yo preparemos esa patria que hemos soñado para los que van a venir después de nosotros.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.