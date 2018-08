Salud, Estado y lactancia materna

Ignacio Nova

Desde el año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva a cabo un vigoroso programa de promoción de la salud materna infantil a través de la difusión de la importancia y beneficios de la lactancia materna.

El Ministerio de Salud y algunas organizaciones sociales se han integrado a tal campaña, con motivo de la “Semana mundial de la lactancia materna” que del 1 al 7 de agosto celebraron más de 170 países. En el país, tal jornada se coronó con la propuesta de que el gobierno incluya salas de lactancia en las oficinas públicas, lo que fortalecería la calidad de un Estado lactante a favor de las madres que laboran para el sector público, y el Ministerio de Salud lo está promoviendo con vigor.

A continuación se transcriben contenidos de importancia que la OMS atribuye a tal práctica en su infografía “10 datos sobre la lactancia materna”, disponibles en la web, en apoyo a esta campaña.

Dice la OMS que: “La lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Si prácticamente todos los niños fueran amamantados, cada año se salvarían unas 820000 vidas infantiles. A nivel mundial, solo un 40% de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. La OMS promueve activamente la lactancia natural como la mejor forma de nutrición para los lactantes y niños pequeños. En estas cifras y datos se examinan los muchos beneficios asociados a esa práctica, y se muestra que apoyando enérgicamente a las madres es posible aumentar la lactancia materna en todo el mundo”.

Lo corrobora con los siguientes datos:

“Dato 1: la lactancia en los primeros seis meses de vida es fundamental. La OMS recomienda:

a) “Que las madres inicien la lactancia materna en la hora siguiente al parto”. b) Que la lactancia sea exclusivamente materna en los primeros 6 meses de vida para lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. Posteriormente, los lactantes deben seguir siendo amamantados y recibir alimentos complementarios seguros y nutricionalmente adecuados para atender sus crecientes requisitos nutricionales. c) La lactancia materna debe seguir hasta los 2 años o más.

“Dato 2: la lactancia materna protege a los niños contra las enfermedades”Ö “La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos y los lactantes, pues les aporta todos los nutrientes que necesitan para un desarrollo sano. Es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los lactantes de enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la neumonía, que son las dos causas principales de mortalidad en la niñez en todo el mundo. La leche materna es un producto asequible que puede conseguirse fácilmente, lo que ayuda a garantizar que el lactante tenga alimento suficiente”.

“Dato 3: la lactancia también es beneficiosa para las madres”. “La lactancia materna exclusiva funciona como un método natural (aunque no totalmente seguro) de control de la natalidad (98% de protección durante los primeros seis meses de vida). Reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario, diabetes de tipo 2 y depresión postparto”.

“Dato 4: la lactancia materna aporta beneficios a largo plazo a los niños”Ö “Además de los beneficios inmediatos para los niños, la lactancia materna propicia una buena salud durante toda la vida. Los adolescentes y adultos que fueron amamantados de niños tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad. Son también menos propensos a sufrir diabetes de tipo 2 y obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia”.

“Dato 5: las leches artificiales no contienen los anticuerpos presentes en la leche materna”. “Los beneficios de la lactancia materna para las madres y los niños no pueden obtenerse con leches artificiales. Si no se elaboran adecuadamente, conllevan posibles riesgos asociados al uso de agua insalubre y de material no esterilizado, o a la posible presencia de bacterias en la preparación en polvo. Puede producirse un problema de malnutrición si el producto se diluye demasiado para “ahorrar”. Mientras que el amamantamiento frecuente mantiene la producción de leche materna, si se usa leche artificial pero de repente se deja de tener acceso a ella, el retorno a la lactancia natural puede ser imposible como consecuencia de la disminución de la producción materna”.

“Dato 6: hay medicamentos que pueden reducir el riesgo de transmisión del VIH a través de la leche materna. Una madre infectada por el VIH puede transmitir la infección a su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Sin embargo, los antirretrovíricos (ARV) administrados a la madre o al lactante expuesto al VIH reducen el riesgo de transmisión. Globalmente, la lactancia materna y los antirretrovíricos pueden mejorar considerablemente las posibilidades del niño de sobrevivir sin verse infectado por el VIH. La OMS recomienda que las madres infectadas que den el pecho reciban antirretrovíricos y sigan las orientaciones de la OMS respecto a la alimentación del lactante.

Dato 7: la comercialización de sustitutos de la leche materna está sometida a una intensa vigilancia.

En 1981 se adoptó un código internacional para regular la comercialización de sucedáneos de la leche materna. En el código se estipula que: a) las etiquetas y demás informaciones sobre todas las leches artificiales dejen claros los beneficios de la lactancia materna y los riesgos para la salud que conllevan los sucedáneos; b) no haya actividades de promoción de los sucedáneos de la leche materna; c) no se ofrezcan muestras gratuitas de los sucedáneos a las embarazadas, a las madres ni a las familias, y d) no se distribuyan los sucedáneos de forma gratuita o subsidiada entre los trabajadores sanitarios ni en los centros sanitarios”.

Lo consignado en el “Dato 8: el apoyo a las madres es fundamental” y el “Dato 9: las madres deben mantener la lactancia materna durante el horario laboral” fundamenta las políticas públicas que se desean implementar para que los empleadores del sector privado y el gobierno establezcan salas de lactancia.