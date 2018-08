En la diana

ROLANDO REYES

Primer Tiro

Se puede no creer en el fenómeno del crecimiento experimentado por la economía en el primer semestre, pero no se puede negar que el mismo se ha manifestado con absoluta claridad en los datos utilizados para su cálculo. Por tanto, la negación de la existencia del fenómeno no se puede sustentar en la negación en sí misma, sino en la identificación de las condiciones que hacen imposible su manifestación. Por transitividad, con la identificación de las causas que lo hacen posible quedaría demostrada la existencia del dicho fenómeno, y a eso se puede llegar mediante el análisis de la relación entre las tasas de interés activas, el crecimiento del crédito bancario al sector privado y el crecimiento de la inversión y el consumo privado. La teoría generalmente aceptada predice que una disminución de las tasas de interés activas aumenta la demanda de crédito del sector privado destinada al financiamiento del consumo y la inversión privada, lo que a su vez produce un aumento del crecimiento de la economía.

Segundo Tiro

En agosto del año pasado el Banco Central redujo su Tasa de Política Monetaria de 5.75% a 5.25%, y al mismo tiempo redujo la tasa de encaje legal de los depósitos en 2.2%, con lo cual asumió una posición de Política altamente expansiva. Como consecuencia de estas medidas, la tasa de interés activa promedio ponderada pasó de 13.47% en agosto, a 11.15% en diciembre de dicho año, manteniéndose en la frontera del 12% hasta junio del cursante año. Los préstamos en moneda nacional de las instituciones de intermediación al sector privado pasaron de RD$ 741,592.3 millones en agosto del 2017 a RD$ 818,039.9 millones en junio del cursante año, un aumento de RD$ 76,447.6 millones durante dicho período. De acuerdo con los cálculos realizados por el autor para los fines de esta entrega, y tal y como debía esperarse, durante dicho período la correlación entre la tasa de interés activa y los préstamos al sector privado fue negativa y estadísticamente significativa, mientras que la relación entre los préstamos al sector privado y el consumo y la inversión fue positiva y de las mismas condiciones.

Tercer Tiro

Una reducción de las tasas de interés activa y un aumento de la disponibilidad de liquidez para ser prestada produce un impulso inicial a los préstamos, lo que a su vez produce otro impulso, de la misma magnitud y signo, en los préstamos del sector bancario y en el consumo y la inversión privada. Ese impulso inicial de la relajación cuantitativa que significó la reducción de la TPM y de la tasa del encaje del mes de agosto del año pasado fue una fuerza aplicada al movimiento de los créditos y el crecimiento, el que según los datos utilizados para el cálculo del crecimiento, se ha mantenido al menos hasta todo el primer semestre del primer año en curso. El efecto del impulso se manifestó por primera vez en octubre, cuando el ritmo de actividad económica aumentó a 5.1%, un rebote desde el 0.4% a que había caído en septiembre. Aunque la realidad es que el efecto del impulso de la flexibilización monetaria se ha prolongado al menos hasta junio del cursante año, hay que aceptar que la capacidad de percibir el fenómeno del crecimiento es independiente de su manifestación.