Aprobación de la Ley

Orlando Gil

UNO: SORPRENDIDOS, ASOMBRADOS.- Los dirigentes del PLD que estuvieron con Leonel Fernández la noche del lunes, se sorprendieron al leer su artículo el martes en la mañana, pues en la reunión del Comité Político no dejó entrever su propósito. Igual se asombraron los partidos que aprobaron la Ley ante lo que interpretaron como una descarga, pues no hicieron más que llenar su cometido. A voluntad y conciencia. La verdad que no se entiende la actitud de Fernández y sus seguidores, pues era previsible que si la legislación pasaba la prueba, era porque distintas fuerzas políticas se coaligaban. Ninguna podía sola. Incluso intentaron arrimar su sardina al fuego ajeno y el esfuerzo fue fallido. Los afectados están reaccionando y –ciertamente- resulta un contrasentido que sectores de oposición le dieran a su causa un apoyo que no encontró en su partido. Afuera se reconoce ganancia de causa a Danilo Medina, pero cada partido por separado reivindica la pieza. El PRM considera que el país tiene Ley de Partidos debido a su empeño, e igual proclama el PRSC. Lo que se produjo el pasado martes en la Cámara de Diputados fue una expresión de partidocracia.

DOS: QUE FUERA APROBADA.- La orientación de la Ley no es lo que importa políticamente, sino el hecho material de que ahora fuera aprobada después de más de quince años. Habrá tiempo de analizarla punto por punto, de que la Junta Central Electoral decida arar con esos bueyes y ver como se le busca la vuelta a los imponderables. Tres partidos y medio de los grandes y uno que otro pequeños llevaron a cabo una empresa que se creía imposible. Lo que debió haber sido desde el principio terminó siéndolo al final: La mayoría impuso su dominio, y fue plural y diversa, como debe ser en una democracia. Durante meses se estuvo advirtiendo al oficialismo que no se atreviera a darse una legislación tipo sastre, traje a su justa medida, o que no podría hacerse con el diseño, pues una barrera de cuchucientos partidos se lo impediría.

Entre estos se contaba al PRM y al PRSC. ¿Dónde estuvieron esos grupos cuando el proyecto se sometió finalmente en la Cámara de Diputados o dónde estarán al conocerse en el Senado de la República? Nunca fue más apropiada la frase buche y pluma nomás, o real la situación de que perro que ladra no muerde. Ni siquiera hubo que recurrir al Quijote y la cita chuleta de “cabalgamos, Sancho”… TRES: ASÍ FUE, ASÍ FUE.- Lo sucedido es interesante (política y no políticamente), pues se produjo una operación rescate, y no fue gracia al gobierno, sino a dos partidos de oposición. PRM y PRSC. Ahora se les quiere satanizar, pero ¿con qué fuerza se casa un guardia? Fue el fracaso del PLD que provocó el protagonismo de Moderno y de Reformista. La falta de consenso entre Leonel Fernández y Danilo Medina, dio lugar a entendimiento estratégico entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, y a la oportuna genialidad de Quique Antún con su texto de ocasión. Mientras Fernández y Medina buscaban en botica, Antún tenía remedio casero. Como cuatro ojos ven más que dos, Mejía advirtió del error que era hacer causa común con Fernández, y mucho más si era para desquite o venganza. Después de aquella experiencia que pudo ser fatal, el PRM reorientó sus pasos y se dio cuenta de que podía montar su propia patana. Rubén Maldonado habló con dolor o con resignación, al aprobarse la Ley, que el PLD había caído en la trampa del PRM. A confesión de parte, dicen los abogados, relevo de prueba. Existe Ley por José Paliza (y el liderazgo del partido Moderno), y no por Fernández, Medina y el PLD. Se hace cuesta arriba, pero –como en la canción– “así fue, así fue…”.

CUATRO: DUDO QUE PAGARA.- Estas cosas hay que decirlas pues circula un audio en el que un seguidor de Leonel Fernández afirma que si ocurriera lo del martes, que la Ley de Partidos fuera aprobada, significaría que “Danilo pagó”. Y sin duda que esa será la excusa a la falta de liderazgo adentro y dificultad en amarrar afuera. Sin embargo, sin que haya que defender a los diputados, conviene observar que en la ocasión los honorables no actuaron de manera individual, de acuerdo a sus intereses personales, sino por mandato de sus organizaciones. Por lo menos en el PRM. La Dirección Ejecutiva se reunió el lunes en la tarde, a las tres, y convocó a sus diputados a las cinco, y todos (y todas) fueron como un solo hombre, como una sola mujer. Se hizo paso y repaso del proyecto, se discutieron todos los aspectos, los buenos, los malos, ventajas y riesgos, y consideró los fines estratégicos. Se acordó votar a favor, se aclaró que el partido no presentaría informe disidente, y por si hubiera necesidad, el presidente José Paliza apareció por el bloque y aleccionó al grupo. Si “Danilo pagó”, pagaría por cuenta propia, pero no porque se le exigiera. En caso de bazar, compraría diputados, pero no a los altos cargos de la Dirección Ejecutiva que decidieron a unanimidad.