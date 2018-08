Cuán atrasados somos

Ruddy L. González

Cuando uno sale del país a una nación desarrollada y organizada, es que comprende y asimila nuestro subdesarrollo, nuestros atrasos; cómo nos imponemos obstáculos; cómo hacemos del caos una norma de vida a la que nos acostumbramos y practicamos cotidianamente.

La política es un pasatiempo. No hay forma de cuajar una Ley de Partidos porque nadie la quiere y todos la usan para privar en demócratas y aprovechar la coyuntura para medir fuerzas, para echar pulsos, para ‘amarrar’. Se habla de ‘crisis’ porque Danilo y Leonel se disputan el control de su partido, o porque Hipólito y Abinader se juegan a las escondidas, porque reformistas y perredeístas son más de lo mismo: Quique esperando a ver a quien se arrima mientras Ito le hace la coreografía, al tiempo que el PRD se divierte con las rabietas de Guido y Andrés.

El tránsito es un caos, porque la autoridad le tiene miedo a los negociantes del ‘concho’, que hacen lo que les viene en ganas en las calles y no hay quien los enfrente. El respeto por el ciudadano es olímpicamente violentado día a día en los comercios -mientras más grandes y de marcas de renombre peor- aunque tenemos una populista organización, llamada ProConsumidor, que hace más por ganar espacios en los medios que en auxiliar a la gente abusada.

Cito tres casos que me ocurrieron en las últimas semanas:

ï En el taller de ‘servicios’ de una reconocida y altamente publicitada marca de electrodomésticos coreana me dijeron, luego de una semana de espera y el pago de $500 para ‘chequeo’, que a mi televisor grande, de ultima generación, sumamente costoso, se le dañó ‘una tarjeta’, pero que ellos -aún siendo el taller de representación de la marca- no la tenían ni la pedían, por lo que debía retirar el televisor y llevarlo a un taller ‘de patio’ a ver si conseguían la pieza y lo reparaban. Mi esposa compró otro televisor, claro, de otra marca.

ï En el taller de ‘servicios’ de una reconocida marca de vehículos europeos -costosos y afamados- solicité cambiar un bombillo de xenon, de luz delantera, y me dijeron que no lo tenían disponible, pero que tampoco lo pedían y me sugirieron que ‘intentara por Amazon’ o lo buscara ‘por ahí’, de los llamados ‘caravelitas’. Impotente y furioso pregunté, por curiosidad, cuánto costaba ese bombillo y me imprimieron una cotización por $387 dólares. Mi hija lo consiguió en la tienda de la marca, en Washington, a $78 dólares. Le pedí comprarme dos, por si acaso.

ï Para ponerle ‘la tapa al pomo’, el pasado fin de semana, regresando a mi país con mi familia, un joven inspector de Migración, en el AILA, no nos recibió los pasaportes porque los formularios de entrada que habíamos llenado eran de color azul y él exigía los blancos. Le expliqué que esos fueron los que repartieron en el avión, que mis hijos los habían utilizado al salir del país por Punta Cana y que casi todos los otros viajeros usaron esa noche el mismo azul en otras casillas de inspectores. Pero la respuesta del petulante inspector fue: “No importa si esos fueron los formularios que les dieron en el avión, si los usaron antes y si otros inspectores los aceptan, pero yo tengo mis reglas, así que vayan a llenar los blancos”. Eso nos tomó varios minutos -eramos cinco- por lo que fuimos los últimos en pasar por Migración y Aduanas esa noche.

¿Y no somos un país atrasado, subdesarrollado, de abusadores y estúpidos?