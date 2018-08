Tiempo para el alma

Josefina Navarro

“Pedro le respondió: ‘Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas ‘¡Ven!’, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: ‘¡Señor, sálvame!’ Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: ‘Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?”. Mt.14. 28-31.

Pedro iba decidido, su fe era tan grande -al menos así lo creía hasta ese momento- que, sin reconocer físicamente a Jesús y para asegurar que era él, lo retó a que le hiciera caminar sobre el agua. Y caminó como si fuera sobre tierra... hasta que vino la tempestad, ahí ya no pudo seguir caminando, se hundía. La fe le alcanzó hasta donde empezó la amenaza. Así nos suele pasar, la fe nos alcanza hasta donde empezamos a sentir que no tenemos control. ¿Y no será la fe lo contrario? Nos dice la Palabra que la fe es la confianza de lo que no se ve. Entonces lo estamos haciendo al revés, como Pedro. Estamos llamados a confiar cuando amenaza la tempestad y en medio de ella.. ¡Qué difícil! Parece ir contra la ley de la gravedad de nuestras emociones, pero es nuestro reto como cristianos, por eso nos llamamos creyentes.