Vladimir, el no abortado

Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Ha sido interesante cómo la prensa ha querido recoger, por toda la fuerza que tiene, el testimonio de Vladimir, al querer hacerle un homenaje alrededor de los trofeos, y no solamente de los trofeos, sino además elevarlo al Salón de la Fama.

Vladimir ha querido decir, públicamente, que él estuvo a punto de no nacer, y lo dice con toda la verdad y la crudeza. Su padre quería el aborto y se lo pidió a su madre. Su mamá tomó la decisión de no abortar. De aquí surgen tantas reflexiones. La primera que surge inmediatamente: la mamá aborta y nos perdemos nosotros de un Vladimir Guerrero, de una gloria nacional, de lo que él es. Todo esto lleva a pensar profundamente cuando no se habla de abortos en abstracto, sino cuando se habla de ese tema en concreto.

Hay que felicitar a la mamá de Vladimir por haber sido una mujer que tomó sus decisiones y se opuso a la voluntad de un hombre. Ella podía respetar su libertad, pero ella no estaba obligada a que se le impusiera eso que se le pedía.

Bienvenidos todos aquellos niños que pudieron quedarse en el olvido y sus madres, o sus padres en otros casos, tomaron la decisión de que siguieran viviendo. Agradecemos a la prensa que ha sabido difundir esa noticia con toda libertad y con toda verdad.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.