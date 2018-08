Diferencias persisten

Orlando Gil

UNO: NI ARCOS NI FLECHAS.- Todavía no se tiene seguro el método de elección del candidato y sin embargo los aspirantes (en especial los del PLD) se afanan en crear expectativas. La Ley de Partidos no se mueve en territorio minado, pues sin dudas hubiera explosionado. Tampoco cruza territorio apache, ya que no se devuelve y sigue adelante aunque tema el peligro de una emboscada. La legislación camina por un bulevar de cáscaras de guineo, y por eso resbala, parece que se cae y se levanta con vergüenza ajena. La lucha entre peledeístas cada día es menos interna y las armas al uso dejan que desear. Como se juega fuera de temporada, aún no hay reglas ni árbitros, y cada cual se libra a su cuenta. Se embasa como pueda y asusta al contrario con spikes afilados al estilo Ty Cobb. A Reinaldo Pared, por ejemplo, le echaron a correr que le habían cancelado la visa norteamericana. El secretario general y presidente del Senado no sabía cómo neutralizar el rumor, pues si lo desmentía corría el riesgo de dar cancha a sus adversarios de adentro y enemigos de afuera. Dio la cara cuando el Presidente le mandó a decir con uno de sus hermanos que “aclarara eso”, y así lo hizo...

DOS: YA NO ES SUCIA.- El fenómeno se viene dando, pero no se le presta la suficiente atención, como si la anécdota divirtiera a todos menos al afectado. Lo que antes se llamaba campaña sucia, ahora no importa ni alarma, aunque se vale de todos los medios, incluso el más socorrido: la veda de ingreso a territorio norteamericano. Antes el mayor inconveniente era la supuesta o real militancia de izquierda. Después la cercanía o las relaciones con el narcotráfico. Ahora la visa es el mayor estigma para un funcionario o político. Como la Embajada solo informa o da asentimiento cuando le conviene, los bellacos libran por su cuenta y hacen su agosto en cualquier mes. Ahora mismo se habla de una lista tan grande que nadie de importancia queda fuera de sospecha. La gente la cree y los perversos se aprovechan. El cuento (y no puede ser chino) es que la nueva representante, que todavía no llega, viene con el encargo de cancelar visas. Robin Bernstein sería una cuchilla para los malandrines de esta media isla. Los norteamericanos no lo harán, pero debiera explicarse cuál es el mecanismo, pues no parece que esa decisión se tome en la Embajada. Aquí puede originarse, y por los wikilikes se sabe que los embajadores aparan chismes y pivotean al Departamento de Estado o de Justicia, según sea el caso...

TRES: AGENDA DE VISITANTES.- La Embajada norteamericana había perdido pool en los últimos años, y sus actividades no eran tan asistidas como épocas anteriores. Ahora recupera esplendor y tiene que ver con el asunto de la visa. Nadie quisiera que se la cancelaran, y no solo por no poder viajar a Estados Unidos, sino por el descrédito moral y político. La quitada de visa es la cañonera de estos tiempos, y los funcionarios norteamericanos, los que están aquí o los que vienen periódicamente, no se les puede decir que no, pues la consecuencia no se deja esperar. Los que manejan áreas tan sensibles como Migración o Pasaportes o Registro Civil debieran cuidarse. Tener cerca un paquete de café de marca norteamericana y colarlo a su manera, claro, evitando que cualquier despropósito, supuesto o verdadero, se lo cobren cuando quieran viajar a esa nación. De la experiencia reciente se sabe poco, pero que nadie se haga ilusiones. De la visita de los legisladores no puede esperarse nada bueno. No solo tienen agenda, sino también resultados, y solo vienen a llenar el requisito o a confirmar lo que ya saben por fuentes oficiosas. De qué vale que el gobierno muestre avances, si en la Embajada les dirán lo contrario, y del intercambio con los grupos no gubernamentales saldrá a relucir lo peor. Que se sepa ningún senador o diputado dominicano se insolentó...

CUATRO: DEL PALACIO A LA ARENA.- Decía que la lucha en el PLD por la candidatura es cada menos interna, y sin conocerse el método de escogencia todos actúan como si las primarias fueran abiertas. Se supone que el esfuerzo en esta primera etapa debiera ser para convencer a los miembros del partido que serían los llamados a votar. Sin embargo no, a la intemperie a medias. Bajo techo, pero en locales grandes. Leonel Fernández aparentemente se aguantó y da la impresión de que acoge o corresponde a la disposición de la Junta Central Electoral, aunque no se sustente en ley y contrario a la Constitución. La verdad es que tiene previsto o programado el Acto de las Firmas el 26 de este mes de agosto, una especie de proclamación, y no convendría dispersarse. Lo interesante del caso, y una cosa tiene que ver con la otra, es que Carlos Amarante piensa adelantársele el 19 con una convocatoria con los mismos fines, aunque contenido distinto. Fernández en el Palacio de los Deportes, en la media naranja, con un millón 250 mil firmas, y Amarante en la Gran Arena del Cibao con delegaciones de las 14 provincias de la región y con una consigna muy sugestiva: “ Ahora le toca al Cibao ”, aludiendo a la situación de que Fernández es capital, Danilo Medina sur profundo y él, como mocano, un hombre de las fértiles tierras del Cibao. De domingo a domingo, puede decirse...