Mi llegada a Quisqueya

Luis Beiro

Cuando llegué a Santo Domingo alguien me estaba esperando. Mi amigo Miguel Sang Ben no me dio un fuerte abrazo. No podía hacerlo porque solo tenía dos manos y estas andaban ocupadas llevando mis maletas hasta su vehículo, en el parqueo del Aeropuerto Internacional “José Francisco Peña Gómez”. Pero antes de hacerlo, sí tuvo tiempo de entregarme un vaso plástico con jugo de china. Salimos rumbo a su casa donde su esposa, Dinorah Polanco, su hijo Miguel Sulion, y toda su extensa familia me prepararon un recibimiento que no podré olvidar. Aquello debió haberme hecho muy feliz. Pero mi rostro no mostraba contracción placentera. En Cuba habían quedado mi esposa, hijos, padres, tíos, primos, en fin, toda mi familia. Abandonarlos por un tiempo era el precio que tenía que pagar por comenzar de cero para ser alguien.

Por tercera vez pisaba suelo dominicano. Y a la tercera fue la vencida. Las dos anteriores resultaron espejismos que me abrieron los ojos más de lo debido. Durante esos viajes conocí a personas de las que hoy conservo una innegociable amistad y otras que, cuyos afectos, no he podido corresponder. Algunos venían a verme esperando a un patriotero con fusil al hombro, pero los menos, procuraban al escritor que sobrevivía en condiciones difíciles, como todos los de mi estirpe, allá, en mí querida Habana.

Iba a cumplir 42 años. En 1990 tuve que renunciar a mi puesto de trabajo para que no me retuvieran el pasaporte. Quedé a mansalva de la fortuna y gracias a un gran amigo con quien tuve el honor de trabajar en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, conseguí una iguala en la emisora Radio Habana Cuba. Pero los ingresos que recibía no eran suficientes para sobrevivir con mi familia por lo que me dediqué a múltiples oficios para la subsistencia, desde la pesca deportiva en balsas, hasta la mensajería en los negocios privados de venta de estampillas postales y monedas antiguas. A finales de ese año Miguel San Beng llegó a Cuba con su esposa a un tratamiento de salud. Me invitó a cenar y quedó sorprendido al ver mi estado de indigencia. Le conté lo sucedido y cómo nadie quería emplearme “para no buscarse problemas con el nuevo presidente de la Unión de Escritores de Cuba”.

Me preguntó si estaba dispuesto a trabajar fuera del país, no a desertar. Mis ojos se aguaron y mi respuesta fue afirmativa. Pero tendría que viajar solo. Mi familia no estaba incluida en la propuesta.

Después vino la odisea del viaje porque, para salir de Cuba a trabajar por un límite de tiempo (un par de años), un organismo del Estado tendría que avalarme. Y el jefe de esa entidad debía firmar un documento haciéndose responsable de tal circunstancia. Nadie quería comprometerse por mí. Los “amigos” y “admiradores” me viraban la cara o no me recibían.

Y quien menos esperaba resultó ser mi protector. El entonces Presidente del Instituto Cubano del Libro no lo pensó dos veces para firmar el documento y desearme buena fortuna. Solo me advirtió algo que no podré olvidar: “Al cabo de dos años regresa a Cuba que yo te firmaré otro permiso por dos años más. Pero si en ese tiempo a mí me pasa algo, o me remueven de mi cargo, entonces haz lo que mejor sea para ti y los tuyos”. Así pasó. Una semana antes de cumplirse el plazo de dos años, con mis maletas listas para partir y con la mente fija en la familia de la cual me había visto obligado a separarme, recibí la noticia de que mi fiador había cesado en su cargo. Entre lágrimas y truenos comprendí que mi suerte debía ser echada y que estaba viviendo en la que desde ya era mi segunda patria.

A Miguel Sang Ben, después de varios años sin tener sus noticias, lo visité varias veces el pasado año. Hemos compartido libros y películas. Mi buen amigo ha tenido quebrantos de salud y he sido un solidario pasivo, al menos con visitas y versos. Me confesó que en uno de sus habituales recorridos por Centro Cuesta del Libro se encontró con mi novela “Los elegidos de Miranda” y quedó sorprendido al ver su nombre en la página de las dedicatorias, y se mostró agradecido. Si no le frecuento más es por esta maldita cotidianidad que nos consume hasta los domingos. Pero a él le debo mi resurrección. Solo y exclusivamente a él: puso pasajes, visa, casa y mi primer empleo aquí. Y me abrió las puertas de su hogar como si fuera el mío propio.

Continuará la próxima semana