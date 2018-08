La postverdad como corriente de validadción de la pseudo realidad

José Gerardino

Desde que Oxford, en 2016 declaró el término post-truth o postverdad como palabra del año los malabaristas del discurso, los sanki panki de la comunicación y los pirueteros del arte se sienten revalidados; están nadando en sus aguas, viviendo “realidades alternativas”. Así lo han establecido los bien subvencionados teóricos del pensamiento social mundial; la verdad y la mentira no existen como tal, sino las “realidades alternativas”.

Un ejemplo es como lo plantea el director español de medios de comunicación José Antonio Zarzalejos (2017: 11) en su artículo COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y `fact-checking: “La posverdad no es sinónimo de mentira sino que “describe una situación en la cual, a la hora de crear y modelar la opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, la posverdad consiste en la relativización de la veracidad, en la banalización de la objetividad de los datos y en la supremacía del discurso emotivo”.

En esa relatividad de la verdad, banalización de la objetividad, apelación a las emociones y las creencias personales se ha dispuesto que existe el sexo masculino, el sexo femenino y el sexo alternativo; medios de comunicación convencionales y medios de comunicación alternativos; arte tradicional y arte alternativo; forma de pensar convencional y forma de pensar alternativo; realidad virtual, realidad no virtual y realidad alternativa. Así, se va acomodando el vocablo “alternativo” a todo aquello que no se puede enfocar desde una perspectiva metodológica sustentable a partir de parámetros conocidos.

La nebulosa alrededor de todo esto se forma cuando bajo esa premisa se hace converger una amalgama de fenómenos distintos entre sí, muchos de los cuales realmente son nuevas expresiones sociales, pero otros son pseudo expresiones sobre los cuales se montan ciertos trapecistas de las ciencias sociales, de la crítica de arte, de la libertad de expresión y de la creación artística para posicionarse en un sitial social de privilegio y respeto haciéndose pasar como voces autorizadas de una u otra cosa.

Es cierto que en ocasiones la realidad se presenta de una forma no conocida hasta ese momento y que entonces se demanda de un nuevo procedimiento de acercamiento a ella, pero otras veces no son más que pseudo verdades o falsas realidades que los vagos e incapaces aprovechan para ganar espacio en la esfera geo-social a costa de un absurdo con apariencia de verdad.

Sobre el fenómeno socio-conceptual de la post verdad una cantidad considerables de pensadores han ido sobre él y han expuesto una visión clara sobre ese particular. Esta expresión es una alusión nueva a algo viejo revestido de postmodernidad.

Albert Medrán (2017:33) en su artículo titulado EN EL REINO DE LA POSVERDAD, LA IRRELEVANCIA ES EL CASTIGO dice: “La posverdad no es un fenómeno nuevo. Ni mucho menos. A lo que hoy llamamos posverdad, en otras décadas lo llamábamos propaganda. La creación de realidades alternativas bajo el mando del control de los medios de comunicación. Realidades alternativas que no se basan en los hechos, sino en las emociones. Realidades alternativas que se basan en la percepción, no en el dato. (…)”. Fernando Berckemeyer (2017: 26) en su escrito LA MENTIRA DE LA POSVERDAD la refiere como un replanteamiento de algo ya existente, una nueva piel sobre una musculatura y un esqueleto ya viejo; y dice textualmente: “Uno de esos términos que los especialistas de tal o cual espacio del saber humano se inventan para hacer sonar más esotérica su jerga y, por consiguiente, más exclusivo su conocimiento”.

Mientras Zarzalejos entiende que postverdad no es lo mismo que mentira; ADVERSUS XIII (2016) dice que un “síntoma de que nos encontramos ante la postverdad es el intento constante por negar y cambia el hecho, principalmente el pasado”. George Orwell en su novela Nineteen Eighty-Four ya había advertido que en un mundo en el cual se alteran totalmente los parámetros objetivos (estadísticos) y los registros históricos (pasados) para adaptarlos a los objetivos propagandísticos del poder de turno es forzosamente un mundo en el cual se puede manipular fácilmente las intersubjetividades (opiniones).

Resulta francamente peligroso pensar que una falsedad es una verdad desde otra mirada u óptica. Es entrar en el lema de Protágoras, corifeo de los sofistas: “el hombre es la medida de todas las cosas”. Así, cada persona tiene su “verdad”, su “justicia”, su “razón”, sin que exista, objetivamente, la verdad, la justicia y la razón. (Walter, 2017)

La situación adquiere otra dimensión cuando esa vieja práctica vista ahora desde una nueva perspectiva invade una multiplicidad de ámbitos que habían estado históricamente destinados a ser el muro de contención de los ejercicios profesionales poco éticos y lo que la propaganda o un sofisma establecía como una realidad las prácticas objetivas de la comunicación, el abordaje cientista de la ciencias sociales, el arte como discurso de lo objetivo y la crítica como instrumento de validación de ese arte se constituían en respuesta a toda falsedad con apariencia de realidad ahora con todo este viraje del pensar se dificulta identificar que es una cosa y que es otra.

La postverdad es un práctica post moderna, hija de la post modernidad; misma que ha parido la post modernidad científica con todos sus pormenores; el pensamiento post modernista en todas sus vertientes y el arte post moderno con todas sus luces y sus sombras.

En el arte de la post modernidad, el mismo de la post verdad, la realidad creativa está envuelta en una serie de estilismo estéticos interesantes de visualizar. Distinto a lo que ha ocurrido en las ciencias naturales donde se ha instaurado el estudio de lo nano como posibilidad de conocimiento para acercarse con mayor probabilidades de éxito a la resolución de grande problemas; en el arte se ha inaugurado la práctica creativa de lo micro como recurso para que una cantidad de creadores que están presos de la prisa y el pluriempleo no se diluyan totalmente en el tiempo sin dejar algún tipo de impronta que permita analizar su forma de percibir el ser y el existir.

Las reflexiones sobre arte, post modernidad y post verdad demandan ser abordados de forma individual, debido a la relevancia socio-temática de esta inagotable y eterna forma de conciencia social….EL ARTE. Eso se estará haciendo en un próximo artículo, exponiendo ciertas inquietudes académicas sobre ese particular.

BIBLIOGRAFÍA.

1) ADVERSUS XIII. (2016). INDAGACIONES HACERCA DE LA POSTVERDA.

2) Berckemeyer, Fernando.(2017). LA MENTIRA DE LA POSVERDAD (. Revista UNO.#27)

3) Carnota, Walter F. (2017). ENSAYO SOBRE LA POSTVERDAD. Diario DPI Suplemento Derecho Público Comparado Nro 06 – 15.03.

4) Medrán, Albert (2017). EN EL REINO DE LA POSVERDAD, LA IRRELEVANCIA ES EL CASTIGO. Revista UNO.#27)

5) Zarzalejos, José Antonio. (2017). COMUNICACIÓN, PERIODISMO Y `fact-checking´. Revista UNO.#27)