Pamela Sánchez de Vargas Presidente Comité Distrital de Parejas 2017-2018 y Esposa del pasado Gobernador Rotario Pedro Vargas

CUQUI CÓRDOVA

Así pienso…

Les cuento que cuando me informaron que mensualmente debía escribir en la revista rotaria, sentí miedo. Era algo nuevo para mí y totalmente desconocido. Al pasar los meses, ya es mi séptima entrega y debo confesarles que cada mes siento un gran enmirastusiasmo y en las cosas cotidianas es que me nace la inspiración.

Cuán difícil es comunicarse, cuán difícil es expresar el sentimiento, cuán difícil es expresar tu opinión; pero si enmiras a tu alrededor, puedes hacerlo.

Son muchos los temas que quiero compartir. Me siento y me pregunto si les hablo de la conferencia distrital del 10 al 13 de mayo, o el significado del mes del servicio profesional, o me concentro en la Paz y resolución de conflictos. ¿Doy la bienvenida a la página para las actividades del comité de parejas, invito a unirnos a la convención de Toronto? No sé, quizás solo debo comentarles de la conmemoración del Día de la Mujer o de la Semana Aniversario de Rotary, la proximidad de los Ryla Rotaract e Interact, las premiaciones a los clubes o la importancia de que todos revisemos las metas trazadas.

El tema no es lo primordial, es la oportunidad que todos me dan de compartir con ustedes, y vuelvo a la realidad: debo decir algo que sea digno de quien reciba esta entrega.

Aparentemente ya lo he dicho todo, hay mucho que decir, pero lo podemos reducir a una palabra: solidaridad.

Rotary nos da la oportunidad de ser solidarios con los amigos, los hermanos, la familia, las comunidades, con las circunstancias que nos rodean.

Vivamos pues el orgullo de ser rotarios siendo solidarios y voluntarios en el servicio.

Les invito a ponerlo en práctica, y doy por testimonio, a veces ni siquiera hay que hablar. Con tu presencia, con tu apoyo o simplemente con una mirada, se puede decir todo.

¡Rotary Marca la Diferencia! Pamela.