Caso Quirino al revés

Orlando Gil

UNO: ACLARADO EL PUNTO.- El vocero del PLD en la Cámara de Diputados hizo ayer lo que debió haber hecho desde el principio. Explicar y defender la posición de la bancada oficialista ante el reclamo de sus pares del PRM. Incluso contraatacó y acusó a sus oponentes de manipular la situación, y de manera prodigiosa, ya que según dijo, con mentiras pequeñas construyen verdades grandes. Verdades grandes, afirmó, y cuando de por medio hay verdades grandes, no importan las mentiras pequeñas. Además dejó que la niña fuera siete veces al río para declarar que el cántaro estaba roto. Los diputados de oposición quieren cambiar el orden del día al iniciarse la sesión sin antes pasar por secretaría. Averigüé con la interesada y me informó que eso fue lo primero que hicieron. Depositar la moción en Secretaría, de manera que fuera incluida en agenda de manera oficial. Si es así, y dejando de lado mentiras y verdades, el problema se resuelve solo. Un asunto de procedimiento. Volver a Secretaría, reingresar el proyecto, y llenado el requisito, dar cumplimiento a sus fines. La batahola no puede ser para siempre, y si no se puede matar el gallo en la funda, que sea en pelea...

DOS: UNA DERIVACI”N INTERESANTE.- Aunque políticamente hay una derivación más interesante y que posiblemente vaya más allá de lo anecdótico. El minibloque de los seguidores de Leonel Fernández llevan dos sesiones absteniéndose de votar cuando la bancada del PRM somete su moción. Una disensión reiterada, una posición nueva y evidentemente un cambio de estrategia. Hasta el pasado martes los diputados del PLD enfrentaban de conjunto a sus colegas del PRM, que por igual asumían causa común. No se conocen las razones para distanciarse, si -incluso- aguantaron el bochorno de sus oponentes naturales. Fueron atacados y puestas en duda su entereza política al dejarse arrastrar por el gobierno. Lo noble, sin embargo, era lo anterior, la posición de bloque, de partido. ¿A qué se debió la mudanza de carácter? Todas las conjeturas, aunque ninguna con el sello de lo verdadero. No puede decirse que fuera la Ley de Partidos, pues ese inconveniente existía desde mucho antes, y sin embargo, no importó a la hora de votar en los primeros cinco lances. Tampoco que fuera el chantaje de la contraparte, pues de serlo, hubieran variado de opinión en la segunda ocasión. Intriga el hecho, pues ocurre a una semana de la reunión del Comité Político y casi cuatro de la proclamación de las firmas...

TRES: EL PIQUE DE LA HERMANÍSIMA.- Ese sorprendente cambio de parecer provocará consecuencias, pues los seguidores de Leonel Fernández estarían dejando a merced de la oposición el gobierno de su partido. El retirar el apoyo ahora, después de haber sido solidarios, es más grave que si no hubieran apoyado nunca. Además de que el gesto lleva implícito un mensaje, que conocerá ‘la gente de Leonel’ y deberá interpretar ‘la gente de Danilo’. En la sesión de ayer miércoles, por cierto, la diputada Lucía Medina -La Hermanísima-- se acercó a su colega y compañero de partido Juan Carlos Quiñones, y más o menos le dijo lo siguiente: “Nosotros nunca le hicimos a Leonel Fernández lo que ustedes le están haciendo a Danilo Medina”. Los que tienen oídos de tísico o gustan de exagerar chisme, oyeron más. Cuenta que ella -La Hermanísima- también pronunció lo que puede considerarse una amenaza: “Ustedes la van a pagar”. Después de eso abandonó la sesión y salió del hemiciclo como alma que o lleva pena o lleva rabia, pero seguro pique. De manera que sin ser esa la intención, Faride Raful y compartes lograron un efecto colateral con su insistencia de investigar los negocios de Joao Santana con el gobierno: agudizar las contradicciones entre leonelistas y danilistas...

CUATRO: LO DE QUIRINO AL REVÉS.- La abstención de los diputados seguidores de Leonel Fernández en la sesión de martes y miércoles podría convertirse en un elemento de discordia peligroso, o por lo menos riesgoso para la convivencia entre peledeístas o la institucionalidad del partido. Se levantan voces, se gestan movimientos, en defensa del presidente Danilo Medina, a quien se cree víctima de persecución y acoso de parte de sus opositores, tomando a Joao Santana de mampara. La paranoia del poder no tiene tiempo, y políticamente sirve para muchas cosas. Una para defenderse y otra para atacar. Los fantasmas no duermen y aparecen en noche oscura, pero también en día claro si el monte es suficientemente espeso. La Hermanísima habló de “ustedes la van a pagar”, pero se piensa que los estrategas de Fernández podrían aprovechar la ocasión para desquite. Que Medina sufra ahora lo que Fernández cuando Quirino Castillo. Joao Santana no hace acto de presencia, pero se entiende que no importa. Los Papeles de Faride harán la tarea, el gobierno, se sigue pensando, no tiene forma de zafarse de esa, y Fernández verá el mango caer sin tirar ni una piedra. Newton y la fuerza de la gravedad resultan ahora sus mejores aliados...