PRM luchará contra reelección

Alfredo Freites

El PRM, en la voz de Luis Abinader, advierte que un intento reeleccionista provocaría una situación de desestabilidad que afectará la gobernabilidad de la nación, mientras que el secretario de Asuntos Laborales del PLD, Domingo Jiménez, expone que su partido se reunificará cuando Danilo Medina desestime su repostulación.

Desde posiciones antípodas al poder hay coincidencias que advierten las tribulaciones que acarrearía la intención continuista que alientan los empresarios adueñados del gobierno. Ese sector privado no desaprovecha una oportunidad de hacer negocios personales desde el poder. Se han repartido todas las instancias. Llegan a suplantar instituciones para hacer sus negocios.

El Ministerio de Interior ha sido castrado, Obras Públicas es una agencia para policial, una comisión para asuntos con China centra en el Palacio Nacional vetas probables anulando la Cancillería, la CDEEE agrupa una nómina clandestina de periodistas para favorecer la reelección de Danilo Medina, quien anima ese pulpo con tentáculos metidos en todos los negocios nacionales.

Hace unas semanas el PRM informó que se unirá a todas las manifestaciones populares y en la mesa de trabajo está la marcha del millón contra la corrupción pautada para este mes. Los papeles de Faride Raful, casi un expediente en el ámbito judicial, se suman a la telaraña del terror que envuelve a ciertos desvelados que a dos manos han atajado el erario hacia sus bolsillos.

Aunque una serie de acciones del gobierno indican que no desisten de imponerse en el poder y continúan sobornando legisladores para intentar colar su versión de la Ley de Partidos, en esa misma medida va creciendo la oposición a la intentona. Los agentes palaciegos están desesperados y con desproporción se embarcan en descabelladas acciones.

Los reeleccionistas saben que la repostulacion de Danilo es inconstitucional pero no cejan en la búsqueda de opciones permisivas. Se alejan de su propio partido porque las bases no aprueban la corrupción rampante y cuando requieran apoyo, ante cualquier crisis de las que siempre asechan en los países en crecimiento, no tendrán uñas.

Domingo Jiménez es una clarinada. El PLD está desunido y mientras más fuerza hagan para imponer la reelección, manipulando una ley de partidos, más se acercan a la ingobernabilidad. Este gobierno encamina el país hacia una crisis.

Abinader señala que es “temeraria, irresponsable y peligrosa para la paz pública la acción de quienes mandan a promover la reelección”.

Danilo provoca tensiones innecesarias.