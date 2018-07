Un propósito fallido

Orlando Gil

UNO- MEJORAR LA EXPLICACIÓN.- Para el mejor entendedor hacen falta en ocasiones más palabras. Cuando se dice que el gobierno puso en la palestra el caso de Los Tres Brazos para tumbar Los Papeles de Faride ¿qué se quiere significar? ¿Qué ese expediente debía mantenerse engavetado o simplemente dejarlo sin efecto, aun cuando en su momento fuera escándalo? Conviene hablar claro, o argumentar más adecuadamente. Cometer irregularidades, indelicadezas, fraudes en el manejo de bienes públicos, es corrupción. Echar tierra u olvidar lo mal hecho es impunidad. A la actual administración se acusa de ambas. De corrupción y de impunidad. No se explica, y menos justifica, que se discriminen expedientes. Que se diga este sí y aquel no, como si existiera una instancia – desde fuera -- que decidiera determinado orden. El propósito es claro, solo que fallido. Quiere revelarse o ponerse en cuestión lo que se entiende una manipulación del gobierno. Al sentirse acorralado e incapaz de responder lo que se le pregunta con insistencia: sus negocios con Joao Santana, intenta desviar la atención de la opinión pública. Si esta se ocupa de Los Tres Brazos, lo del estratega brasileño quedará para cuando JLo consiga el anillo…

DOS-EL PERIODICO DE AYER.- Lo que se está diciendo ahora no es nada nuevo, lo mismo de siempre, y que más que práctica, creencia. Que todo queda y se resuelve en el periódico de ayer. Una noticia sepulta la anterior, y así subsiguientemente hasta el infinito. Lo de ayer se pierde hoy, y lo de hoy, mañana. Lo curioso es que en ese jaleo participan por igual gobernantes y gobernados. Una suerte perversa, si se quiere, y que unas veces se comporta generosa, y otras veces esquiva. ¿Puede el Palacio Nacional manejar tan diestramente los hilos y hacer que los temas de la opinión pública fluyan a su favor? Hay gente que no tiene dudas al respecto y lo asegura en las esquinas, en las cafeterías, en los bares y en los más acreditados foros. Lo peor de todo es que postula con la finalidad de dañar al gobierno, y se consigue todo lo contrario. En una lucha, en una guerra, la mejor narración gana. Si en verdad el expediente y los sometimientos por Los Tres Brazos desplazan a Los Papeles de Faride, la inteligencia del gobierno supera a la oposición. Incluso, y es un punto a tener en cuenta, demuestra que los recursos del régimen van más allá de lo económico, de la logística normal, y le procuran ventajas en áreas impensables. En la calle la oposición debiera ganarle siempre al gobierno...

TRES- HIZO LA FAENA.- Para encontrar el ovillo habría que seguir halando hilo, y preguntarse qué tema acaparaba la atención pública antes de Los Papeles de Faride, pues aunque suene extraño, la verdad que la reacción del gobierno contribuyó a dar carácter a la denuncia o acreditarla en los medios de prensa. Si el Palacio Nacional -- por vía del ministro Administrativo José Ramón Peralta y del vocero Roberto Rodríguez de Marchena -- no se mete en el ajo, los diputados del PRM se hubieran quedado oliendo donde guisan. Entonces habría que ver que era más perjudicial en ese momento que el gobierno quiso sacarlo de foco haciendo coro a la honorable representante del pueblo. ¿Cuántos partos no se dan a diario en las cámaras y las criaturas, si vivas, no viable? El propio partido Moderno se dio cuenta de su destino precario y asumió políticamente la causa. Cuando se busca una explicación al rechazo de la moción de los diputados del PRM de parte de sus pares del PLD, actuando de manera conjunta, no se tiene otra que no sea la categoría del ataque. No es lo mismo una iniciativa de 3 o 4 legisladores que la acción unificada y corporativa de todo un partido. Por demás el principal de oposición. La cuestión dejó de verse como algo casual y vista de partido a partido…

CUATRO- LA MECÁNICA DEL ASUNTO.- Contrario a lo que ahora se dice, el debate nacional más que suficiente para ventilar -- al mismo tiempo -- los negocios de Joao Santana con el gobierno, el expediente de Los Tres Brazos y el juicio preliminar de Odebrecht. Lo de Joao Santana todavía no es causa, y de esa puede zafarse el gobierno, no dando curso a la querella. Con un “como quiera dirán” vuelve a cero. Habrá que ver cómo se libra el Procurador con los otros dos compromisos. El nuevo de Los Tres Brazos y el viejo de Odebrecht. O que situaciones se disimulan. Si Los Tres Brazos a Odebrecht u Odebrecht a Los Tres Brazos. Interesa, sin embargo, observar el desempeño futuro, e incluso inmediato, de la oposición, si es que de verdad, como cree, el gobierno logra desviar la atención o entretener con Los Tres Brazos. Advertía la semana pasada sobre el peligro que corría un partido que centraba su oposición en un solo punto o asunto o tema, viendo lo dinámico del acontecer del país o teniendo en cuenta experiencias del pasado. El caso Joao Santana me servía de ejemplo y el recuerdo de Sunland de sustento. Claro que las habilidades, son las habilidades, y todo depende del manejo. Si la oposición le gana al gobierno, y la opinión pública actúa de manera mecánica, insistir en lo mismo no sería problema…