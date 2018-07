Tráfico humano

Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Hay muchos tráficos en el mundo de hoy: tráfico de drogas, tráfico de armas… Aunque parezca mentira, el tráfico de armas mueve más dinero que el tráfico de drogas.

Hay además tráfi co de niños, tráfi co de trabajadores, tráfi co de mujeres, tráfi co de órganos, que se venden y se compran, y tráfi co de órganos de fetos. Cuando hay abortos, está incluido tantas veces el tráfi co de órganos de fetos.

Y hemos de repetir una vez más: es una vergu¨enza, es una pena que todavía, en pleno siglo XXI, donde nos llamamos “un siglo moderno”, en un mundo que se llama moderno, exista todavía el tráfi co con seres humanos.

Esto se ha de parar, pero también hemos de decir que es un crimen, y junto a esto es un atraso; es atraso porque en un mundo moderno se están usando caminos que parecen de los días de la caverna. ¿Qué diferencia hay entre un caníbal, que se comía a los seres humanos, a uno que los vende? Es peor, es un crimen, es un atraso, es una vergu¨enza. ¡Que se pare el tráfi co de seres humanos y de órganos humanos! Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.