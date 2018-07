Sobre revocaciones de visas

El interés del pueblo dominicano en las visas para viajar a los Estados Unidos se ha profundizado en años recientes. En los últimos diez años, la Embajada ha emitido a los viajeros dominicanos más de 900,000 visas de paseo, estudio y negocios, incluyendo más de 200,000 sólo en 2017. Hemos trabajado duro para dar un buen servicio a todos los solicitantes y para mejorar el proceso de solicitud.

No obstante, el interés de los dominicanos en las visas no se limita a las solicitudes, también ha habido mucho debate público sobre revocaciones en los últimos meses. Algunas fuentes de noticias han sobreestimado ampliamente el número de visas canceladas, mientras que otros han especulado --no siempre con precisión- sobre cuáles individuos tienen o no una visa estadounidense activa. Si bien es cierto que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos en general nos prohíbe hablar sobre casos de visa individuales, para respetar la privacidad de los involucrados, sí podemos tratar algunos hechos.

El Departamento de Estado tiene amplia autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para revocar visas, y tomamos esta medida cuando hay sufi ciente evidencia que indica que el titular puede no ser elegible para una visa de los Estados Unidos o inadmisible en los Estados Unidos. Las razones para revocaciones van desde un historial de trabajo no autorizado en los Estados Unidos hasta delitos penales, como el narcotráfi co.

También hay revocaciones de visas basadas en determinaciones de nuestro Presidente de que la entrada de un individuo sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos o del Secretario de Estado de que su entrada representaría consecuencias adversas para nuestra política exterior. Hay algunas excepciones, como la Ley Global Magnitsky, bajo el amparo de la cual el Departamento de Estado puede nombrar públicamente a las personas cuyas visas han sido revocadas.

Cualquier persona cuya visa haya sido revocada puede solicitar nuevamente.

Los Estados Unidos recibe anualmente a millones de visitantes y la gran mayoría de ellos cumple con los términos de sus visas. Cada año, un gran número de ciudadanos estadounidenses y dominicanos viajan a ambos países para visitar familiares, vacacionar y realizar negocios e inversiones. Estos visitantes son un recordatorio de los estrechos vínculos que comparten nuestros países.