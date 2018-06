El caldo de cultivo de los cátaros

Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.

El fortalecimiento de la piedad popular tuvo como resultado una crítica más dura del clero, que ahora era juzgado por criterios más exigentes. La piedad popular era vigorosa, pero el sentido de gozo interno y de libertad interior habían sido aplastados por los sentimientos de terror y distanciamiento. Los hombres se consideraban siervos de Dios, como si el Padre de Jesús fuera un señor feudal. La misa era celebrada de espaldas al pueblo. El sacerdote celebraba sumergido en lo sagrado, en una lengua que la gente no comprendía.

La piedad popular se enfocaba en la devoción a los santos, ejemplos más cercanos. Todavía a mediados del siglo XII, el Papa Alejandro III le tuvo que decir a los suecos que por favor se abstuvieran de honrar como santos a todo el que se muriera en uno de sus banquetes sagrados. Por doquier brotaba una manía de maravillas.

Todo esto tenía dos causas: para la gente corriente, Cristo no era accesible. El contacto con Cristo era un privilegio de los monjes, y luego de los monjes, de los que administraban los sacramentos. No existían traducciones de los libros sagrados al lenguaje popular. Y si las hubiera, pocos las hubieran podido leer. Baste recordar que, todavía a comienzos del siglo XIX entre los sectores populares de Europa el índice de analfabetismo era de un 95%. La Iglesia griega había llevado a cabo traducciones al copto, siríaco, latín clásico, etíope, georgiano, armenio, gótico y eslavón viejo. El Corán se leía en una lengua accesible. La Iglesia latina no tuvo Biblia en lenguas vernáculas, la Vulgata estaba en latín. Si pocos estaban alfabetizados, poquísimos podían leer el latín.

Los cátaros fueron la amenaza más seria contra la Iglesia católica en Europa (ver Michael Frassetto, 2008, Los Herejes, 102). Se extendieron por las ciudades del sur de Francia. Allí los obispos eran percibidos como enemigos de libertades de las ciudades. La Iglesia, anclada en orden rural, no sabía cómo hablarles a los burgueses letrados. La gente sencilla se escandalizaba de los recursos en dinero que poseía la jerarquía, mientras muchos curas de campo apenas tenían para vivir.

La herejía cátara era un retoño de la herejía de los bogomilas [siervos de Dios, o los “agradables a Dios”, en el idioma búlgaro] que volvía a plantear el dualismo maniqueo. Creían que había un principio del bien, y otro de igual tamaño, el principio del mal. Los bogomilas eran docetas, es decir, negaban que el Hijo de Dios hubiera podido asumir realmente un cuerpo, porque rechazan todo lo material. Igualmente descalificaban muchas prácticas piadosas, como venerar las imágenes, así fueran los crucifijos. Rechazaban el bautismo por agua, el bautismo de niños, y también el matrimonio. Su única oración era el Padre Nuestro. La secta bogomila se había extendido rápidamente por los Balcanes, en Bulgaria. Con la llegada de los turcos, muchos de ellos se convirtieron en musulmanes.

