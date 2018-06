César Duvernay

El mandato de la Junta Central Electoral (JCE) que el pasado miércoles prohibió las actividades proselitistas a destiempo, más que puntos de vista enfrenta intereses grupales donde tantos los alegatos a favor como los en contra, lucen tener, si no toda la razón, cuando menos una parte de ella.

Los que aplauden la medida sostienen de manera válida, que un ambiente proselitista constante afecta y trastorna el desenvolvimiento de la vida pública al tiempo de contravenir lo establecido por la Ley 275-97 en cuanto al inicio y culminación de la campaña electoral y sus actividades a cielo abierto, así como el artículo 212 de la Constitución referente a las atribuciones de la JCE.

Pero, y también de forma razonable, los que cuestionan lo dispuesto arguyen que la Carta Magna proclamada en el año 2010, y posterior a la legislación electoral, constitucionaliza en sus artículos 74 y 112 una serie de prerrogativas ciudadanas coartadas en la resolución a la que le señalan también incumplimientos procedimentales.

Un escenario interesante para las disquisiciones de corte jurídico-procesales pero que no ocultan el meollo, velado pero al mismo tiempo visible, de dos sectores en pugna a lo interno del oficialismo donde el bando correspondiente al exmandatario Leonel Fernández ha desacatado el llamado porque entiende que lo dispuesto afecta el fortalecimiento de su precandidatura y favorece al grupo adherente al presidente Danilo Medina.

Un panorama interesante y donde a juzgar por lo que ha sido el comportamiento peledeísta la mejor apuesta sería no apostar, pero donde no se puede permitir que el forcejeo político afecte el orden institucional.

Esto así porque aparte de un desafío, desconocer una regulación de la JCE constituye un precedente peligroso de cara al proceso electoral del 2020 ya que los actores políticos no pueden pretender que la Junta sea buena para una cosa y para otra no. El que acepta ir a un torneo acepta al árbitro o no lo asiste. Así las cosas, si al cariz constitucional vigente la JCE se extralimitó en el fondo o no siguió los pasos procesales en la forma, lo correcto es respetar la resolución y someter los recursos de rigor ante el Tribunal Constitucional (por cierto creado en la Constitución del 2010) y no desafiarla con el desacato.