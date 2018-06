Dos países, una vergüenza y una familia en pedazos

Pablo McKinney

TODOS PUEDEN ESPERAR.- La pasión de Leonel por la Junta, el extraño cariño de Abinader por las primarias, Danilo y “su segunda”, siendo como es el primero. Todos pueden esperar. Puede esperar Reinaldo, a quien le ha dado por utilizar los oficios de su cargo en el PLD para suspender al secretario de Finanzas y al de Organización, justo ahora en que uno de ellos, Bautista, ni siquiera tiene cuentas pendientes con la justicia dominicana, y el otro, Díaz Rúa, tiene casi un siglo de líos con la justicia. Pero estos temas tendrán que esperar; como tendrá que esperar la Junta Central Electoral que de no controlar nada ni a nadie -(entre otras razones porque en 2007, la partidocracia y la sociedad civil no le permitieron elaborar un Reglamento a la Ley Electoral que les empoderaba a imponer orden con garras) ahora intentará controlar lo que en la etapa de pre-primarias partidarias corresponde a los ayuntamientos, el Ministerio de lo Interior, o el de Medio Ambiente, entre otras agencias del Estado.

COMO ARGENTINA Y SIN MESSI.- Dan ganas de seguir en el tema, porque uno viene notando que después del pronóstico de la revista The Economist, y de que, en varias encuestas, incluidas las -no publicadas- realizadas por encargo de corporaciones y centros de poder se da a Leonel Fernández como favorito para vencer a los adversarios del PLD en 2020, las cosas le han comenzado a cambiar para el Profesor. Aunque uno insista en afirmar que es el más beneficiado de la resolución de la Junta, por ser el dueño del rostro y el discurso político más conocido del país, lo que es cierto, pero no del todo. Pero lo cierto es que -fuera Danilo y Margarita de las mediciones-, a la fecha, Fernández es imbatible. (Claro, que con un partido unificado en sus tres frentes). Esa realidad favorable a Leonel Fernández, que las encuestas confirman y la percepción popular aumenta, es quizás, lo que explique las cordiales conversaciones entre un sector del PLD con otro del PRM, o los diálogos de amigos entre peledeístas de los dos grupos enfrentados. Todo parece indicar que alguien está apurando el paso, y en las próximas semanas podríamos estar viendo lo inimaginable, para seguir en el ritmo de un Mundial de fútbol donde Marruecos e Irán emocionan y Argentina decepciona. Nuestra partidocracia es una Argentina sin Messi.

POR SI ACASO Y NO VAYA A SER VAINA... Dicho todo lo anterior, ahora sí pido su atención, “pido la voz y la palabra”, y hago la advertencia que inspiró este Bulevar: Si por estar escuchando a Sabina o a Salvador Sobral entre copas; si por andar compartiendo café y sueños en La Toscana Bar de Bávaro, o reinventando las tardes y cuestionando la magia de los azules del mar de la bahía de Salinas, si por todo esto usted llegara a creer que vive en un país civilizado, aquí le tengo unos datos que nos confirman una realidad “asfixiante, trabajosa, amargamente sincera”, sincera y además cierta, que es lo que jode. Y es que, gracias a un excelente trabajo de Wanda Méndez, en la edición de ayer del Listín Diario, nos hemos enterado de que no somos la sociedad de Cap Cana o Romana, ni nada parecido; que somos apenas “una sociedad en apuros”, como escribió la Méndez.

“UNA SOCIEDAD EN APUROS”. - Eso, Wanda (o quien así lo tituló), que somos una sociedad en el apuro de saber que cada año ocurren 90 feminicidios; 66 mil denuncias de violencia contra la mujer, y 338 incestos. Que del 2001 al 2016 ocurrieron 37 mil matrimonios de jóvenes de 15 a 19 años; y entre 2012 y 2017, nacieron 81 mil hijos de madres con edades comprendidas entre 9 y 17 años, para no hablar de mortalidad materno-infantil, y ponernos a llorar aquí. En fin, que, somos dos países en el mismo territorio, dos países y una sola grande e inmensa desigualdad. Dos países, como dos cristianos seres: Uno se muere de escasez y pobreza, y el otro -después de escuchar a Bocelli- se muere de vergüenza. Dos países, una vergüenza y una familia en pedazos.