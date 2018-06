Visa de No Inmigrante para los EE.UU.: Aprobación, Negación y Procesos Administrativos

En los artículos anteriores “Pregúntele al Cónsul”, indicamos cómo solicitar una visa de No Inmigrante y cómo prepararse para su visita a la Embajada. Una vez que haya seguido estos pasos y haya completado su entrevista, el Oficial Consular le dirá si su solicitud de visa es aprobada, denegada o pendiente de procesamiento administrativo.

Las secciones siguientes explicarán con más detalles el significado de cada decisión, qué significan para usted y los pasos a seguir:

Aprobado: Usted ha cumplido con todos los requerimientos solicitados y su solicitud ha sido aprobada para recibir una visa. Después de ser aprobado, recibirá un correo electrónico durante los próximos 5-10 días laborales indicando que su pasaporte está listo para recoger en la ubicación seleccionada en su perfil. El correo electrónico de notificación se enviará a la dirección electrónica registrada. Si utilizó un abogado o una agencia de viajes para crear su perfil, asegúrese de consultar con ellos para recoger su visa de forma oportuna. Puede consultar el estado de su pasaporte en línea en www.ustraveldocs.com/do_es o llamando al centro de llamadas.

No Aprobado: Su solicitud ha sido revisada y actualmente no califica para recibir una visa. Cada solicitud de visado se revisa individualmente de acuerdo con los requisitos de la ley de inmigración de los Estados Unidos. Las solicitudes se rechazan si un solicitante no es elegible. En la mayoría de los casos, ser negado no le impide solicitar en el futuro. No existe ningún requisito sobre cuánto tiempo debe esperar antes de volver, pero debe ser suficiente tiempo para permitir un cambio significativo en sus circunstancias.

Proceso Administrativo: El Cónsul puede indicarle que un proceso adicional es necesario para determinar su elegibilidad para una visa. Muchos factores pueden determinar estos controles adicionales. En algunos casos, podemos requerir más información de usted. La mayoría de estos procesos administrativos se resuelven en 60 días o menos después la entrevista, pero el tiempo puede variar dependiendo de las circunstancias de cada caso. Si su caso se encuentra en proceso administrativo, puede darle seguimiento a su estatus actual en ceac.state.gov, el mismo sitio en el que llenó el formulario DS-160.