Sin razón de peso alguno, porque por gracia de Dios no sufrimos los efectos de conflictos mayores ni de catástrofes lamentables, pero el país esta viviendo en una tensa calma, que ni le conviene ni se merece. ¿Cuál es el norte, hacia dónde nos enrumbamos como nación? Debido a la realidad de una gran inconsistencia institucional, de una indefinición del panorama político hacia el futuro inmediato y de latentes incógnitas sin respuestas a la vista, aquí hay mucha gente pensante y sectores sociales importantes preocupados, muy preocupados. Se están haciendo muchas cosas en el orden material, pero se está siendo indiferente o irresponsable en lo atinente al fortalecimiento institucional. Por momentos da la impresión de que las reglas de juego no existen y, si las hay, no cuentan, porque lo político o lo conveniente a quien tenga “la sartén por el mango” a la hora de decidir asuntos importantes y controversiales, es lo que va o lo que se aplica, sin importar consecuencias, ni a quien se afecte. A diferencia de los tiempos en que Balaguer, Bosch y Peña Gómez compartían con responsabilidad el liderazgo político del país, respetando los espacios y el peso específico de cada quien, y manejándose todos como hombres de Estado, ahora prima el desequilibrio, la ausencia del contrapeso que debe aportar la oposición, y hay una confrontación mal llevada entre las dos principales figuras del partido gobernante que no le deparan nada bueno a la unidad ni al futuro de la organización. Mientras se da esa puja Danilo-Leonel –evitable si uno se centrara en la tarea fundamental de gobernar y el otro en la de dirigir el Partido, aunque coincidiendo en el objetivo de mantener la unidad y conservar el poder– hay una penosa distracción y pérdida de tiempo; dejando de hacer y de aprobar cosas fundamentales para la vida institucional, al tiempo que manteniendo a la sociedad en un prolongado e improductivo vilo.

Con sus grandes diferencias por el medio, los viejos líderes del PRSC, del PLD y del PRD se entendían, y tenían interlocutores válidos para las grandes cosas o situaciones claves, que tuvieran que ver con la gobernabilidad y el mantenimiento del orden institucional. ¿Ahora, cuáles son las instancias efectivas para manejar los conflictos y buscar salidas consensuadas, a partir de un diálogo serio y sincero, respetando la Constitución y las leyes del país? Lo primero es que en materia de diálogo, tenemos prácticamente todos los temas pendientes. Y lo peor es que en cuanto a arbitraje estamos graves, casi acéfalos. Mientras, monseñor Agripino Núñez Collado, mediador por excelencia, que nunca se ha negado a un llamado, está subutilizado (¿). ¡Hay más!