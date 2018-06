La JCE en lo suyo

Pablo McKinney

DON JUAN Y LAS CARAVANAS.- Con su disposición de suspender las actividades proselitistas de los aspirantes a posiciones electivas de cara a las elecciones del 2020, el pleno de la Junta Central Electoral está logrando lo que ya parecía imposible: retornar al PLD a las prácticas boschistas del pasado, regresándolo a aquellas reuniones bajo techo, en especial orden y con excepcional disciplina. Hay que recordar las duras críticas de Bosch a las caravanas del PRD, y uno puede decirlo porque vivió la experiencia: Ocurrió en la campaña de 1984, en San José de Ocoa, donde yo reportaba para Radio Ambiente, de Baní. Terminada la actividad, raudo me acerqué a don Juan, y le disparé: “Profesor, ¿qué puede decirme de esta gran caravana en un pueblo de tradición perredeísta como es Ocoa?” (¡Para qué lo dije!) Don Juan se pudo serio y respondió: “Mire, McKinney, lo que Ud. acaba de decir es un disparate. El PLD no hace caravanas, eso de las caravanas es cosa de los tigres del PRD. Los peledeístas marchamos junto al pueblo... Déjame explicarle ahora el origen de las caravanas...” Y por ahí siguió.

ALGUIEN TENÍA QUE RECORDARLE AL PLD.- Sepultado aquel PLD del orden, convertido la organización en una poderosa maquinaria electoral sin prigilio ni disciplina, andan ahora los peledeístas caravaneando como si fueran perredeístas de los de antes, subiendo vallas, pegando afiches y todo a casi dos años de las elecciones. Alguien tenía que recordarle al PLD que, en esta etapa de primarias, de lo que se trata es de ir por los barrios, esquinas, colmadones, escuelas, puticlubs, iglesias y clubes culturales llevando su mensaje, su buena nueva, conquistado cada uno a los miembros de la organización para el proyecto de cada cual. Pero no. En su aloque full, en ese terrible sentirse la última Coca Cola del desierto (y fría), el PLD ha creado en el país un ambiente de proselitismo como si las elecciones generales fueran en agosto. Todo esto agravado por su división interna, pues el pedazo oficial del partido ha lanzado al mar de las aspiraciones presidenciales a cuatro misiles (Reinaldo, Carlos, Francisco, Andrés) y todos (como en la película) “A la caza del Octubre Rojo (demorado)”, que no es otro que Leonel Fernández.

POR QUÉ ES LEONEL EL AGRACIADO.- Mientras se inician los debates por las posibles violaciones constitucionales contenidas en la resolución, alguien debería brindar té de tilo y manzanillo, ofrecer un curso de yoga y otro de meditación budista, a Bautista Rojas Gómez, quien, ante la disposición de la institución, reaccionó de una manera tan sorprendente como errónea, personalizando la discusión e insultando al presidente de la JCE, sabiendo que una decisión de esa magnitud es asunto de todos los miembros del Pleno. Pero hay más y más importante. Aunque no fuera su intención, el único beneficiario de este esfuerzo por imponer cierto orden a una campaña ilegal, no es otro que el líder de Bauta, mi ya viejo profesor, Leonel Fernández. Y pregunta uno: ¿Hay en el PLD un rostro más conocido que el del Dr. Fernández? Después de gobernar doce años y pronunciar centenares de discursos, ¿existe un peledeísta cuyo pensamiento político sea más conocido por los dominicanos? Por supuesto que no. Reinaldo, Francisco, Carlos, Andrés y Manuel Crespo tienen por hacer en unos meses, la tarea que el profesor comenzó a desarrollar sin pausa desde 1994, cuando fue candidato vicepresidencial de Bosch, y desde entonces no ha parado. El sábado, en Baní, al ser reconocido por la Fundación Máximo Gómez, improvisó una charla sobre el generalísimo libertador de Cuba, el pasado miércoles ofreció una conferencia sobre educación universitaria en la UNPHU, en los próximos días estará presentando su INICIATIVA 2044 en alguna provincia del país, y si algo faltaba, es el presidente del PLD, lo que le permite visitar locales y compañeros sin restricción alguna.

SI NO SE LLAMA DANILO NI MARGARITA... No tuvo razón mi viejo amigo Bauta al reaccionar como reaccionó en contra del presidente del pleno de la JCE, cuando lo que procedía era todo lo contrario, o sea, expresarle el más sincero agradecimiento. Al fin, él sabe como pocos que, -salvo que se llame Danilo Medina o Margarita Cedeño-, como candidato a la presidencia de la República, justo y cuando esto se escribe, ningún otro peledeísta tiene posibilidad de ganar unas primarias abiertas o cerradas el expresidente. Claro, existen los sobrecitos, existe el poder, el precio de vencer, el bolero, en fin, “sabrá Dios, uno no sabe nunca nada”. Por cierto, dicen los que saben, que los partidos que abandonan los principios con que fueron concebidos, corren el peligro de, tarde o temprano, ser víctimas de sus propios éxitos.