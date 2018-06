Producir dinero para obras (3)

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Hemos hecho una serie sobre este título y sobre estas realizaciones. Hoy hacemos la tercera entrega.

Viene a mi mente aquel empresario de venta de vehículos, un dealer. Este empresario observó que no se podía hacer una obra educativa, de formación, porque no había dinero para hacerla, y se dijo: “Sí se puede, pero hay que buscar el dinero”.

En ese momento, el empresario se quedó pensando y recapacitó, y sin hablar con nadie, al final de un año, dijo: “Me propuse buscar el dinero para hacer esta obra educativa y lo produje yo mismo; me propuse producir el dinero que se necesitaba y aquí está, la obra está hecha, es hermosa, muchos de ustedes la conocen”.

Esto nos quiere decir una vez más que este empresario aprendió que con el sudor de su frente podía colaborar, y no solo eso, tomó la decisión de cada año producir para obras de bien para los demás; no las proclama, las hace; no las promete, las ejecuta.

Esto nos invita una vez más a que hay que producir dinero para hacer obras; él pudo haber puesto ese dinero en el banco o en el extranjero incluso en dólares; él dijo, “...no. Se produce y va a quedar la memoria”. De esa manera, sus obras permanecen en el tiempo, son aportes al país, a la juventud, a la gente.

Producir dinero, ¿para qué? Producir dinero para hacer obras que se dejen como un legado al país.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.