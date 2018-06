El salto de la pulga

Freddy Ortiz

Primer salto: ¿Qué pasó con los que, se esperaba, fueran incluidos entre los acusados? ¿Les arreglaron el mundo entre acuerdos de oficinas y órdenes superiores?

2 Díaz Rúa y Félix Bautista podrían alegar, y sería válido, que no debieron ser separados de sus cargos en el PLD al no portar condenas. Al de Inapa no lo expulsaron cuando estuvo acusadoÖ

3 Como si nos hiciera falta más porquería, se revela otro desastre de Corde con los beneficios de Falcondo y un dudoso reparto. El futuro de ese caso dependerá de los nombres involucradosÖ

4 Manuel Crespo ha venido a darse cuenta ahora, de que “las prácticas del sistema político actual no han sido impulsoras de un desarrollo pleno del país”. ¿Puedo reírme?

5 Odebrecht aparte, la Ley de Partidos pasará a la historia como el tema más fastidioso, empalagoso, molestoso y necio con que se ha castigado a este pueblo.

6 Novela: El contrabando de cigarrillos era enorme. Los oficiales esperaron el camión que llegaría a Caucedo para retirarlo. Llegó, peroÖ ¡anda el caray, el chofer escapó!

7 ¡Inespre vive!: Licitan para comprar cinco furgones de diez toneladas, catorce de 3.4 toneladas y 16 camiones de 4 toneladas, o sea, que ahora es cuando ese Inespre va a dejar beneficiosÖ. para los pobres, no sea mal pensado.

8 Cuatro regidores del cabildo francomacorisano piden al Procurador investigar lo de la grabación del soborno. ¿Y por qué solo cuatro, si son trece? ¿No los invitaron a la fiesta?

9 Hace veinte años se le venía diciendo a la Policía dónde están los retrovisores robados a los vehículos, pero, sospechosamente, nunca actuaron. Por fin fueron y encontraron. ¿Le darán seguimiento o se quedará en el impacto mediático momentáneo?

10 Ramficito promete construir un muro en la frontera. Menos mal que no ofrece reeditar la matanza de 1937.

Último brinco: cuando se enciendan las dos turbinas de Punta Catalina, ¿por dónde cree usted que andará la cuenta? (no incluya los US$700 millones que reclama Odebrecht, ni los honorarios de abogados, por si -lo dudo- ganamos el pleito).