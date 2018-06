Con la residencia solo viajan los hijos menores de veintiún años

Yadira Morel

Pregunta. Mi esposa falleció hace un mes y tenía visa americana. ¿Qué tengo que hacer para notificarle al Consulado su fallecimiento?

Respuesta. No tiene que hacer eso, simplemente usted puede guardar ese pasaporte como recuerdo o destruir la página del visado para evitar que alguien pueda hacer un uso indebido del mismo.

Pregunta. Tengo 4 hijos con mi esposa y toda la familia tenemos visa de turista B1/B2. Tengo una hija de 27 años de un matrimonio anterior. ¿Cómo puedo ayudarla para que le otorguen una visa?

Respuesta. Su hija mayor de edad tiene que solicitar su visa de manera independiente; y si depende de usted económicamente puede presentar la evidencia que lo demuestre.

Pregunta. Mi visa de 10 años se venció hace 18 meses. ¿Puedo renovarla en Galería 360?

Respuesta. No, no puede. Solo se pueden renovar de forma automática las visas que no tienen un año de vencimiento.

Pregunta. Mi hermano ciudadano americano me solicitó la residencia a mí con toda mi familia, esposo e hijos. Mis hijos son todos mayores de 21 años. ¿Recibirán ellos la residencia?

Respuesta. Solo viajarán con usted los hijos menores de 21 años al momento de recibir la residencia.