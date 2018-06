Orientación escolar

Mons. Ramón Benito De La Rosa Y Carpio

Queremos tocar el aniversario de la gesta heroica de Luperón.

Es muy hermoso cómo los calendarios de los pueblos recogen sus hechos, las obras que se hacen por ellos, sean grandes -como las independencias, las grandes batallas contra las dificultades-, o como otras que pueden parecer más pequeñas, pero son gestas, son hechos dignos de ser recordados.

En efecto, y con razón, los dominicanos tenemos tantas gestas que hemos de recordar. No solamente es hacer memoria de aquellos que hicieron algo por el país, que se sacrificaron -porque todo esto supone sacrificio-, sino que lo celebramos, lo recordamos, ya que también nos invitan con el ejemplo y asimismo nos invitan en el desaliento, en la depresión frente a los problemas.

Esos hombres no se quejaron y esas mujeres no permanecieron solamente, estrictamente diciendo: “Aquí no se puede hacer nada”, “lo mejor es irse de este país”. Estos hombres realizaron estos hechos heroicos, y se los agradecemos, porque nos hicieron bien a nosotros, aunque tuvieron que pagar con sus propias vidas.

La gesta heroica de Luperón y las otras gestas, ¡cuánto nos dicen y nos enseñan!

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.