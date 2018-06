Checheo Rivera y Staff

Heddel Cordero

Aunque no me unen lazos íntimos de amistad con el colega Checheo Rivera, me produjo gran satisfacción verlo en Facebook promoviendo los 25 años de su publicitaria Staff. De alguna manera me vi en su espejo. Esta industria (la publicitaria), en los últimos años ha dado saltos de garrocha en lo tecnológico, en lo conceptual, en lo ético, en lo comercial, en lo normativo. De ahí que seamos pocos los de su generación que aun sobrevivamos y hayamos podido resistir tantos embates y cambios profesionales

Destaca Checheo, en citado video de Facebook, que su empresa ha sido importante en el desarrollo y crecimiento de muchas reconocidas marcas del mercado dominicano. En su testimonio, deja un balance profesional de logros que le regocijan y llenan de orgullo y eso valida su celebración.

El éxito de una agencia de publicidad se mide en función del éxito de sus clientes. El triunfo de uno y de otro es lo que establece ese vínculo de satisfacción duradero.

Checheo Rivera es oriundo de una generación de publicitarios que ejercían bajo un modelo distinto al de hoy. Los de su época sufrían por sus clientes, se desvelaban con los desvelos de sus clientes, se entregaban a las causas de sus clientes, defendían a sus clientes como lo harían sus propios dueños, colocaban por encima de sus intereses los intereses de sus clientes, en fin, se compenetraban en cuerpo y alma con todo lo de sus clientes. Eran otros tiempos. Era otra mística. Eran otras visiones. Eran otros sentimientos.

De esa generación son muy pocos los que quedan activos. Los que no se retiraron espontáneamente, lo tuvieron que hacer por el canibalismo y la complejidad de la industria en la actualidad.

De todos modos, valoro la permanencia de Checheo Rivera en el negocio; valoro su entusiasmo por el oficio; valoro sus logros y valoro que lo esté publicitando resaltando las marcas que le han acompañado a lo largo de estos 25 años. Esto así, porque de alguna manera su perseverancia nos da aliento y nos entusiasma a continuar amando esta profesión.