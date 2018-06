Danilistas tienen dos morales

Alfredo Freites

Es muy correcta la actuación de Falucho Jiménez, Monchi Fadul, Amarante Baret y Domínguez Brito por no pedir la expulsión del PLD del ex director de la OMSA, Manuel Rivas, a quien inculpan por desfalcar esa institución y ser cómplice de un asesinato, ni de Tommy Galán, encartado por los sobornos de Odebrecht. Ellos saben que acusar no es probar. Además, esos veteranos de la política saben que no deben hacer juicios en el aire al juzgar a sus compañeros sin ser jueces ni tribunal. Acuño un asterisco en ese comportamiento y es que tengan amnesia de los principios legales y los que norman su PLD cuando se refieren a Félix Bautista o Víctor Díaz Rúa. Han cantado como solistas, pero en el mismo tono acusatorio y afinado como un coro, se les nota procedentes del salón de ensayos estratégico del Ventrílocuo.

Ellos sí saben que una cosa es con guitarra y otra con violín, aunque los estatutos del PLD estén en la cuerda floja. En el PLD la lucha interna está desbordando los marcos legales de ese partido. Los danilistas van a programas de radio y televisión a denostar a sus propios compañeros con acusaciones que aún no entran en la jurisdicción de juicio, sentando así un mal precedente ante la opinión pública.

Rivas y Galán son tan inocentes como todos los inculpados en los delitos más atroces. Son los tribunales dominicanos los que deben juzgar y condenar o descargar a los imputados. No es la opinión pública manipulada en base a declaraciones campañas de descredito pagadas o atribuidas a sobornados en los medios como ha ocurrido con los imputados en el caso Odebrecht. Tengo la impresión de que los estatutos del PLD han sido vulnerados al hacer a lo público imputaciones entre compañeros que debían ventilarse en los organismos internos. Si no es, así tiene que ser. Los miembros de un partido deben respetarse porque a veces, impulsados por las emociones pasajeras, se dicen o hacen cosas que quedan como antagonismos nada favorables. Felucho, Monchi, Amarante Baret y Brito tienen canales para hacer sus reclamos y sustentar sus pedimentos. Así es como deben actuar. Sin embargo, lo que están haciendo es abriendo un surco profundo que aumentan las divergencias entre unos, llamados a estar haciendo campaña juntos dentro de unos meses.

Estos muñecos del Ventrílocuo están actuando mal su show.