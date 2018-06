César Duvernay

Por más argumentos que se esgriman lo único cierto es que las consecuencias a los cuestionamientos por presuntos actos de corrupción que se le hacen al exsecretario de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y al senador Félix Bautista, impactan de manera directa tanto al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como al proyecto político del expresidente Leonel Fernández.

El que de Díaz, encartado por soborno en el caso Odebrecht, sea titular de Finanzas del PLD y que Bautista, señalado y sancionado por los Estados Unidos por corrupción, funja como secretario de Organización del partido oficialista, salpica hediondamente a la entidad. De la misma forma el hecho de que ambos sean ex altos funcionarios y alfiles políticos visibles de Fernández, produce efectos similares en la precandidatura del exmandatario que, y para agravante, también es presidente del PLD.

Un escenario complejo donde ha salido a relucir la petición de expulsión hecha por el miembro del Comité Central peledeista, Francisco Domínguez Brito, quien cuando fue Procurador General instruyó expedientes por corrupción en contra de Víctor y Félix, y que involucra tanto lo político con lo jurídico sin obviar claros rasgos de inquina personal, pero donde lo más importante no es si procede o no la separación administrativa o partidaria, sino el desafortunado mensaje que el PLD está enviando a la sociedad. Y es si bien es cierto que por principio constitucional toda persona es inocente hasta que una sentencia demuestre lo contrario, y que en lo atinente al legislador por San Juan las imputaciones no le están siendo hechas en el país, que un partido fundado por Juan Bosch, ícono referencial de la honestidad y la profilaxis política en Latinoamérica, mantenga en puestos de sensible dirección a gente alta y reiteradamente cuestionada es una insolencia que desafía los más elementales patrones del sentido común. Si Bautista y Díaz, curiosamente ingenieros y hoy compañeros de infortunio aunque con malas relaciones interpersonales, son culpables o inocentes, eso solo lo puede determinar un juez, pero de que debieron haber sido por lo menos suspendidos hasta tanto se aclarase su situación, debió haberse hecho. O lo que era más honorable y consecuente, que ellos mismos por el bien de su partido y la imagen de su líder Leonel, hubiesen solicitado su retiro temporal.