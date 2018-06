El PLD y el Maco

Luis Encarnación Pimentel

Aún cuando precedida del sabido y largo juego “al amagar y no dar”, vuelve a deslizarse la posibilidad de que la zarandeada Ley de Partidos Políticos finalmente sea aprobada, aunque con sus remiendos y acotejos que pudieran dar pie a que el instrumento no pase de ser un mamotreto, al que se le da salida ya por una especie de cumplido frente a la presión de la sociedad. Muy bonito, se aprueba que primarias con padrón abierto o cerrado, que los partidos decidan la metodología -como ha sido tradición- y se quita del camino el alegato de tipo constitucional y el factor de la discordia que mantenía el tranque político-institucional.

Pero nada más acomodaticio y manejado, como en tiempos en que los perros se podían amarrar con longaniza, por cuanto lo que se ofrece como salida o vía de solución no es más que la apertura de par en par de una puerta más ancha para que las cúpulas de las organizaciones políticas, como ha sido vieja y perniciosa práctica, hagan de las suyas y sigan manteniendo secuestrada la democracia interna de los miembros. Veamos: La última propuesta -que ya ha “ablandado” un poco a la gente del PRM y del PRSC y pudiera llevarla a un giro en la posición oficial que sostenían con respecto a la controversia sobre las primarias- va acompañada de la coletilla de que sean los altos organismos de dirección de cada partido quienes decidan la opción, entre abiertas o cerradas (¿). Y ahí es por donde está el Maco, porque una cosa es que esto se imponga por una ley y otra, que sea el producto de la voluntad, ya no de un organismo cúpula de un partido, sino de la mayoría de integrantes, que es donde radica el derecho de los afiliados de “elegir y ser elegidos”, fundamental en la materia de libre asociación. En el caso del PLD, cuyo liderazgo dual es el que tiene el juego trancado, se pretendería que lo último lo dijera el Comité Político (sería como echarle gasolina al fuego), pero se ha planteado que, como atañe a todos los miembros, debe ser potestad del Congreso o de un referéndum interno. Sin que deje caer las leyes de Partidos ni la Electoral -como es el riesgo-, el liderazgo Danilo-Leonel en el PLD tiene que entenderse y llegar a un gran acuerdo, entrar en prioridad y “soltar” lo de las primarias, que, a fin de cuentas, no le es garantía de unidad ni de nada.